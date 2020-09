LOCANA – Si è conclusa a Locana, da dove era partita, la Traversata di Mattia Balocco

LOCANA – È terminato a Locana, da dove era partito, il progetto di Traversata dei borghi più Belli d’Italia di Mattia Barlocco:

“La Traversata è stata per me come la prosecuzione naturale della Traversata delle Alpi realizzata nel 2019. L’obiettivo anche quest’anno era quello di mettermi alla prova dal punto di vista sportivo ma anche quello di vivere l’Italia uscendo dalle solite rotte turistiche. Da qui l’idea di tracciare un percorso che collegasse il maggior numero possibile di Borghi più belli d’Italia e la conseguente possibilità di conoscere una parte del nostro paese a me quasi sconosciuta.”

“Sono così partito il 19 agosto da Locana – dichiara Barlocco – e ho pedalato in direzione sud arrivando al termine della prima tappa a Finalborgo (dove sono nato e cresciuto) e proseguendo lungo la costa Tirrenica fino alla Calabria per poi risalire attraverso gli Appennini e la costa Adriatica fino al Veneto e a quel punto pedalando lungo i laghi del nord Italia sono tornato a Locana il 30 agosto. Il risultato sono 3.100 km e un dislivello positivo totale di oltre 30.000 metri in 12 giorni (no-stop) per un’avventura che si è rivelata difficile ma bellissima. Il caldo, le strade del sud Italia spesso molto trafficate e la pioggia degli ultimi giorni hanno reso i 260 km in cui ho pedalato ogni giorno a tratti anche decisamente complicati ma questo è anche il bello delle avventure in bici in solitario e in totale autonomia.”

L’elenco dei Borghi più belli d’Italia in cui è transitato alla fine sono stati 30 e sono: Neive, Monforte D’alba, Millesimo, Verezzi, Finalborgo, Noli, Tellaro, Montemerano, Capalbio, Castro Dei Volsci, Sperlonca, Conca Dei Marini, Furore, Atrani, Albori, Castellabate, Aieta, Acerenza, Venosa, Bovino, Rocca San Giovanni, Grottammare, Torre Di Palme, Offagna, Mondolfo, Gradara, Arquà Petrarca, Gardone Riviera, Lovere, Ricetto Di Candelo

Questi invece sono i dati definitivi più sportivi della Traversata :

Peso bici _ 7,8 kg

Peso bici + borse inizio traversata _ 17 kg

Peso bici + borse fine traversata _ 14 kg

Giorni _ 12 (consecutivi)

Distanza totale _ 3.092 km

Distanza media _ 257 km

Distanza max singola tappa _ 300 km

Distanza min singola tappa _ 220 km

Tempo totale attività _ 118 ore

Media oraria _ 26.20 km/h

Dislivello + totale _ 30.210 metri

Dislivello + medio _ 2.500 metri

Dislivello max singola tappa _ 4.000 metri

Dislivello min singola tappa _ 1.500 metri

Giorni di sole _ 10

§Temperatura max _ 39 °C

Giorni di pioggia _ 2

§Temperatura min _ 16 °C

Calorie attività totale _ 98.950 C