PIEMONTE – Il bollettino di mercoledì 26 agosto: registrati 75 casi positivi

PIEMONTE – Sono 75 i casi positivi registrati mercoledì 26 agosto in Piemonte di cui 51 asintomatici; dei 75: 32 screening, 37 contatti casuali, 6 con indagine in corso; quelli importati sono 38 su 75.

In totale fino ad adesso sono 32.515: 4150 Alessandria, 1914 Asti, 1071 Biella, 3072 Cuneo, 2946 Novara, 16.255 Torino, 1487 Vercelli, 1171 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 281 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 163 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

Nessuno in più ricoverato in terapia intensiva. Al momento somo 6. Mentre ci sono 4 persone in più ricoverate in ospedale (reparto Covid), per un totale di 83.

Le persone in isolamento domiciliare sono 1119. I tamponi diagnostici finora processati sono 569.913 di cui 316.133 risultati negativi.

Ieri è stato registrato un decesso di persona positiva al Covid 19. In totale sono 4144: 681 Alessandria, 256 Asti, 208 Biella, 398 Cuneo, 373 Novara, 1834 Torino, 222 Vercelli, 132 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 40 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.

11 persone sono state registrate come guarite. In totale sono 26.636: 3319 (+1) Alessandria, 1599 (+0) Asti, 848 (+0) Biella, 2525 (+3) Cuneo, 2381 (+0) Novara, 13.685 (+6) Torino, 1119 (+0) Vercelli, 981 (+1) Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 179 (+0) provenienti da altre regioni. Altri 527 sono “in via di guarigione”, ossia negativi al primo tampone di verifica, dopo la malattia e in attesa dell’esito del secondo.