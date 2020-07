SOFTBALL – Al via il campionato di A2, la Reale Mutua Avigliana Rebels debutta a Legnano

SOFTBALL – Sabato 11 luglio inizia il campionato nazionale serie A2 di softball, ultimo non per importanza ma solo in ordine di tempo a tagliare il nastro di partenza.

La Reale Mutua Avigliana Rebels è subito chiamata al difficile impegno in trasferta, infatti affronterà il Legnano Softball già incontrato la settimana scorsa durante la 26^ Coppa delle Pre Alpi disputata a Bollate.

Così come lo staff tecnico, anche il roster della formazione guidata dalla manager Maristella Perizzolo è stato confermato per interno, che ha visto oltre all’innesto di tante under provenienti dalle formazioni giovanili, il nuovo arrivo dell’interno cuneense classe 2000 Camilla Pellegrino, già campionessa d’Italia U16 col Saronno Softball.

La stagione 2020 più volte modificata a causa del diffondersi della pandemia del virus covid-19, che proprio in Lombardia e Piemonte ha provocato tante vittime, ha costretto la Federazione Italiana Baseball Softball nell’organizzare una stagione sui generis, figlia delle difficoltà, che partirà infatti come da calendario dalla 5^ giornata.

Nello specifico il campionato di serie A2 è suddiviso in due gironi territoriali, in quello A oltre a vedere inserita la squadra della Reale Mutua di Assicurazioni, ne fanno parte l’altro team torinese de La Loggia, le squadre lombarde del Legnano e del New Bollate e le due compagini sarde del Nuoro e del Supramonte (Nu).

Nella fase regolare si disputerà solo il girone di andata, che avrà termine nel week-end del 12 e 13 settembre, ai playoff parteciperanno solo le migliori due squadre dei rispettivi gironi e vedrà lo svolgimento delle semifinali e delle finali promozioni in un unico turno durante i fine settimana del 19 e 20 e del 26 e 27 settembre.

Quest’anno non sono previste retrocessioni.

Questo il calendario della prima giornata di campionato

(il secondo incontro inizierà 30 minuti dopo il termine del primo)



sabato 11 luglio 2020



ore 16:45 Banco Sardegna Nuoro – New Bollate

ore 18:00 Legnano Softball – Reale Mutua Avigliana Rebels



domenica 12 luglio 2020



ore 11:30 Polisportiva Supramonte – Softball La Loggia