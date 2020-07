CASTELLAMONTE – Muriaglio: “Laboratori Estivi Internazionali di Perfezionamento Musicale”

CASTELLAMONTE – La cornice è quella dello splendido Borgo di Muriaglio, in provincia di Torino.

L’evento è un sentito omaggio alla musica in ogni sua forma: i “Laboratori Estivi Internazionali di Perfezionamento Musicale” organizzati dall’ Associazione Culturale MELOS Musica, ai quali si accompagneranno Concerti che, come ogni anno, coinvolgeranno un ampio pubblico di appassionati per vivere momenti di grande musica.

Questa XV edizione si terrà in forma ridotta a causa del complesso scenario mondiale configuratosi in questo periodo, ciò nonostante MELOS Musica non ha voluto venir meno all’organizzazione dei Lab Estivi, anche e soprattutto con l’auspicio che presto si possa tutti ritornare alla normalità. I Laboratori, già riconosciuti dalla Regione Piemonte come Educazione Permanente, sono nati nel 2005 con l’obiettivo di offrire un supporto formativo di alta qualità agli strumentisti, hanno ottenuto negli anni un crescente successo attirando l’attenzione di un pubblico eterogeneo di operatori, partecipanti, organizzatori e appassionati che assistono entusiasti ai concerti previsti nel calendario delle attività.

La proposta di MELOS Musica ha consolidato il suo successo per la notevole qualità dei programmi, per l’impegno profuso e per il prestigio mondiale dei docenti intervenuti come Shlomo Mintz, Thomas Demenga, Lilya Zilberstein e il celebre soprano Mirella Freni, collocando i nostri Corsi tra i momenti formativi di riferimento nel panorama internazionale. La Masterclass di Canto sarà tenuta dal soprano Anna Pirozzi, una delle voci verdiane più prestigiose dell’attuale panorama musicale internazionale.

Parallelamente si svolgerà il “Festival MELOS“, concerti e momenti musicali aperti al pubblico. Si ringrazia di cuore per il loro contributo alla realizzazione di questa edizione la Peter Sategna Foundation e la Società Mutuo Soccorso Agricola Operaia di Muriaglio. “In un momento in cui l’intero mondo culturale è in ginocchio per la pandemia e la conseguente crisi economica, MELOS Musica si pone l’obiettivo di avvicinare sempre di più le persone ai luoghi e alle varie risorse artistiche del territorio e di offrire uno strumento formativo di alto livello attraverso le masterclass. Per questo motivo i laboratori sono diventati negli anni un appuntamento di riferimento per tutto il panorama musicale internazionale, mentre i concerti sono in grado di suscitare il vivo interesse di un pubblico formato non solo da appassionati ma anche da neofiti”.