PIEMONTE – Prosegue il calo dei contagi

PIEMONTE – Continuano a calare i contagi.

Oggi in Piemonte sono stati registrati 21 nuovi casi positivi. In totale sono 30.658 le persone finora risultate positive al Covid-19 in Piemonte, così su base provinciale: 3.927 Alessandria, 1.835 Asti, 1034 Biella, 2.780 Cuneo, 2.703 Novara, 15.619 Torino, 1.304 Vercelli, 1.108 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 252 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 96 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 54 (-4 rispetto a ieri), i ricoverati non in terapia intensiva sono 904 (-69 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 4.104. I tamponi diagnostici finora processati sono 321.476 , di cui 178.181 risultati negativi.

Sono 9 i decessi oggi per un totale di 3.876 deceduti: 648 Alessandria, 233 Asti, 203 Biella, 379 Cuneo, 333 Novara, 1.703 Torino, 214 Vercelli, 125 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 38 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.

I guariti sono 152 per un totale di 18.727: 1.988 (+51) Alessandria, 949 (+29) Asti, 724 (+0) Biella, 1.872 (+13) Cuneo, 1.620 (+0) Novara, 9.741 (+57) Torino, 816 (+2) Vercelli, 887 (+0) Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 130 (+0) provenienti da altre regioni.Altri 2.993 sono “in via di guarigione”, ossia negativi al primo tampone di verifica, dopo la malattia e in attesa dell’esito del secondo.

In tutta Italia oggi sono stati registrati 178 casi positivi; decedute 60 persone mentre 848 sono guarite.

I casi totali dall’inizio della pandemia sono 233.197 : 41.367 persone; attualmente positive; 33.475 deceduti; 158.355 guariti. Tra i 41.367 attualmente positivi (- 708): 34.844 si trovano in isolamento domiciliare (- 409); 6.099 ricoverati con sintomi (- 288) e 424 in terapia intensiva (- 11).