PIEMONTE – Il bollettino di oggi, martedì 26 maggio: 86 positivi di cui 24 nelle RSA

- Advertisement -

PIEMONTE – In lieve aumento i casi positivi oggi, martedì 26 maggio, in Piemonte.

Sono 86 i casi registrati oggi, di cui 24 rilevati nelle Rsa.

Sono 30.314 le persone finora risultate positive al Covid-19: 3.874 Alessandria, 1.790 Asti, 1.032 Biella, 2.752 Cuneo, 2.664 Novara, 15.460 Torino, 1.288 Vercelli, 1.106 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 254 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 94 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 70 (-2 rispetto a ieri), i ricoverati non in terapia intensiva 1.162 (-65 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 5.709. I tamponi diagnostici finora processati sono 293.473, di cui 163.476 risultati negativi.

Sono 14 i decessi di persone positive al test del Covid-19. Il totale è ora di 3.812 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi su base provinciale: 634 Alessandria, 228 Asti, 203 Biella, 363 Cuneo, 329 Novara, 1.685 Torino, 208 Vercelli, 125 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 37 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

L’Unità di Crisi della Regione Piemonte comunica che i pazienti virologicamente guariti, cioè risultati negativi ai due test di verifica al termine della malattia, sono 15.935 (+374 rispetto a ieri), così suddivisi su base provinciale: 1.553 (+90) Alessandria, 740 (+34) Asti, 675 (+2) Biella, 1.579 (+1) Cuneo, 1.388 (+14) Novara, 8.398 (+219) Torino, 683 (+14) Vercelli, 797 (+1) Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 122 (-1) da altre regioni. Altri 3.626 sono “in via di guarigione”, ossia negativi al primo tampone di verifica, dopo la malattia e in attesa dell’esito del secondo.

In Italia, oggi, 26 maggio, il totale delle persone che hanno contratto il virus è di 230.555, con un incremento rispetto a ieri di 397 nuovi casi.

Il numero totale di attualmente positivi è di 52.942, con una decrescita di 2.358 assistiti rispetto a ieri.

Tra gli attualmente positivi, 521 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 20 pazienti rispetto a ieri.

7.917 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 268 pazienti rispetto a ieri.

44.504 persone, pari all’84% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.

Rispetto a ieri i deceduti sono 78 e portano il totale a 32.955. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 144.658, con un incremento di 2.677 persone rispetto a ieri.

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 24.477 in Lombardia, 6.941 in Piemonte, 4.146 in Emilia-Romagna, 2.431 in Veneto, 1.522 in Toscana, 1.438 in Liguria, 3.538 nel Lazio, 1.575 nelle Marche, 1.184 in Campania, 1.539 in Puglia, 513 nella Provincia autonoma di Trento, 1.430 in Sicilia, 375 in Friuli Venezia Giulia, 909 in Abruzzo, 179 nella Provincia autonoma di Bolzano, 42 in Umbria, 224 in Sardegna, 31 in Valle d’Aosta, 238 in Calabria, 174 in Molise e 36 in Basilicata.