PIEMONTE – Il bollettino di oggi martedì 19 maggio

PIEMONTE – L’Unità di Crisi ha trasmesso il bollettino di oggi.

Sono 108 i casi positivi di oggi. Per un totale di 29.727 , da inizio pandemia, così suddivise su base provinciale: 3.807 Alessandria, 1.753 Asti, 1024 Biella, 2.700 Cuneo, 2617 Novara, 15.121 Torino, 1254 in provincia di Vercelli, 1100 nel Verbano-Cusio-Ossola, 255 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi.

I restanti 96 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. I ricoverati in terapia intensiva sono 96 ( -3 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 1579 ( -10 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 7960. I tamponi diagnostici finora processati sono 258.489, di cui 143.310 risultati negativi.

Sono 25 i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 4 al momento registrati nella giornata di oggi (si ricorda che il dato di aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid).

In seguito al riallineamento in corso dei dati richiesto alle Asl, sono inoltre risultati ulteriori 22 decessi risalenti ai mesi di marzo e aprile che le stesse Asl non avevano ancora registrato sulla piattaforma informatica regionale.

L’Unità di Crisi della Regione Piemonte comunica che i pazienti virologicamente guariti, cioè risultati negativi ai due test di verifica al termine della malattia, sono 12.676 (+378 rispetto a ieri), così suddivisi su base provinciale: 1185 (+53) Alessandria, 519 (+24) Asti, 562 (+35) Biella, 1309 (+32) Cuneo, 1117 (+79) Novara, 6660 (+129) Torino, 565 (+5) Vercelli, 649 (+17) Verbano-Cusio-Ossola, 110 (+4) provenienti da altre regioni. Altri 3737 sono “in via di guarigione”, ossia negativi al primo tampone di verifica, dopo la malattia e in attesa dell’esito del secondo.

Il totale è ora di 3.679 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi su base provinciale: 623 Alessandria, 219 Asti, 185 Biella, 349 Cuneo, 311 Novara, 1.630 Torino, 202 Vercelli, 124 Verbano-Cusio-Ossola, 36 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

In Italia sono 226.699 i casi totali dall’inizio della pandemia: 65.129 persone attualmente positive; 32.169 deceduti; 129.401 guariti.

Variazioni rispetto al precedente bollettino: + 813 nuovi casi positivi; + 162 deceduti; + 2.075 guariti.

Tra i 665.1293 attualmente positivi (- 1424): 54.422 si trovano in isolamento domiciliare (- 1.175); 9.991 ricoverati con sintomi (- 216); 716 in terapia intensiva (- 33)

Sono 3.104.5246 (+ 63158) i tamponi effettuati.