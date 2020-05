PIEMONTE – Cirio ha reso noto il calendario delle riaperture; bar e ristoranti aprono il 23 maggio

- Advertisement -

PIEMONTE – Il Presidente Alberto Cirio e l’assessore Vittoria Poggio hanno reso noto il calendario delle riaperture delle attività commerciali:

AGGIORNAMENTO ORE 22 – Ecco le date della riapertura in Piemonte che Cirio firmerà nelle prossime ore:

– da lunedì 18 maggio tutti i negozi al dettaglio, i saloni per parrucchieri, i centri estetici, gli studi di tatuaggio e piercing, i servizi per gli animali (dog sitter, pensioni e addestramento, mentre le toelettature sono già aperte), tutte le altre strutture ricettive al momento ancora chiuse e i musei.

Sempre dal 18 maggio saranno consentiti anche tutti gli sport all’aria aperta in forma individuale o in coppia con il proprio istruttore, purché sempre nel rispetto delle distanze e delle relative disposizioni di sicurezza.

– da mercoledì 20 maggio i mercati potranno ospitare anche i banchi extralimentari (si possono così applicare le procedure di adeguamento alle nuove linee guida per la sicurezza); i Comuni avranno il tempo di delimitare le aree mercatali.

– Dal 23 maggio potranno riaprire anche bar e ristoranti e le altre attività di somministrazione alimenti (data posticipata rispetto alle decisioni del Governo, per questioni prudenziali)