CORONAVIRUS – I dati di oggi, 16 maggio, in Piemonte e in Italia

CORONAVIRUS – Oggi in Piemonte sono stati registrati 137 casi positivi. Finora sono 29.483 le persone positive così suddivise: 3789 Alessandria, 1741 Asti, 1023 Biella, 2685 Cuneo, 2570 Novara, 14.980 Torino, 1244 Vercelli, 1100 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 255 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 96 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 100 (-8 rispetto a ieri), i ricoverati non in terapia intensiva 1562 (-31 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 9040. I tamponi diagnostici finora processati sono 245.075, di cui 136.203 risultati negativi.

Sono 37 i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, per un totale 3594 persone decedute, così suddivise su base provinciale: 616 Alessandria, 213 Asti, 176 Biella, 333 Cuneo, 304 Novara, 1599 Torino, 196 Vercelli, 122 Verbano-Cusio-Ossola, 35 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

398 le persone dichiarate guarite oggi, cioè risultate negative ai due test di verifica, per un totale di 11.547 pazienti guariti (e 3640 in via di guarigione ossia in attesa del secondo tampone), così suddivisi: 1061 (+33) Alessandria, 460 (+10) Asti, 523 (+15) Biella, 1183 (+51) Cuneo, 1026 (+8) Novara, 6070 (+219) Torino, 530 (+22) Vercelli, 590 (+35) Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 104 (+5) provenienti da altre regioni.

In Italia a oggi, 16 maggio, il totale delle persone che hanno contratto il virus è di 224.760 con un incremento rispetto a ieri di 875 nuovi casi.

Il numero totale di attualmente positivi è di 70.187, con una decrescita di 1.883 assistiti rispetto a ieri.

Tra gli attualmente positivi, 775 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 33 pazienti rispetto a ieri.

10.400 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 392 pazienti rispetto a ieri.

59.012 persone, pari all’84% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.

Rispetto a ieri i deceduti sono 153 e portano il totale a 31.763. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 122.810, con un incremento di 2.605 persone rispetto a ieri.

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 27.679 in Lombardia, 10.702 in Piemonte, 5.852 in Emilia-Romagna, 4.162 in Veneto, 2.943 in Toscana, 2.533 in Liguria, 4.022 nel Lazio, 2.657 nelle Marche, 1.710 in Campania, 2.104 in Puglia, 345 nella Provincia autonoma di Trento, 1.659 in Sicilia, 680 in Friuli Venezia Giulia, 1.423 in Abruzzo, 343 nella Provincia autonoma di Bolzano, 81 in Umbria, 415 in Sardegna, 75 in Valle d’Aosta, 474 in Calabria, 215 in Molise e 113 in Basilicata.