PIEMONTE – Il bollettino contagi di mercoledì 6 maggio, in Piemonte e in Italia

PIEMONTE – Sono 165 i casi positivi di oggi in Piemonte per un totale di 27.939 così suddivise su base provinciale: 3.622 Alessandria, 1.641 Asti, 997 Biella, 2.587 Cuneo, 2.399 Novara, 14.116 Torino, 1.152 Vercelli, 1.068 Verbano-Cusio-Ossola, 249 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 108 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 150 (-5 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 2147 (-160 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 12.661 (-300 rispetto a ieri). I tamponi diagnostici finora eseguiti sono 188.057, di cui 103.161 risultati negativi.

Sono 31 i decessi di persone positive al test del Coronavirus Covid-19 comunicati nel pomeriggio dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 3 al momento registrati nella giornata di oggi (si ricorda che il dato di aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente dall’Unità di crisi può comprendere anche decessi avvenuti nei giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid).

Il totale è ora di 3.247 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi su base provinciale: 584 Alessandria, 195 Asti, 165 Biella, 267 Cuneo, 276 Novara, 1.448 Torino, 164 Vercelli, 115 Verbano-Cusio-Ossola, 33 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

L’Unità di Crisi della Regione Piemonte comunica che i pazienti virologicamente guariti, cioè risultati negativi ai due test di verifica al termine della malattia, sono 6.891 (+327 rispetto a ieri). Su base provinciale: 533 (+15) Alessandria, 301 (+34) Asti, 350 (+4) Biella, 770 (+49) Cuneo, 556 (+18) Novara, 3.616 (+179) Torino, 308 (+12) Vercelli, 383 (+11) Verbano-Cusio-Ossola, 74 (+5) provenienti da altre regioni. Altri 2.943 sono “in via di guarigione”, ossia negativi al primo tampone di verifica, dopo la malattia e in attesa dell’esito del secondo.

In Italia sono 214.457 i casi totali dall’inizio della pandemia: 91.528 persone attualmente positive; 29.684 deceduti e 93.245 guariti.

Variazioni rispetto al precedente bollettino: 1.444 nuovi casi positivi; 369 deceduti e 8.014 guariti.

Tra i 91.528 attualmente positivi (-6.939): 74.426 si trovano in isolamento domiciliare (-6.344); 15.769 ricoverati con sintomi (- 501); 1.333 in terapia intensiva (- 94). Sono 2.2310.929 (+64.263) i tamponi effettuati.