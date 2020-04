CANAVESE – Casi in più a Rivarolo, Cuorgnè, Borgaro..; a Volpiano anche un decesso

- Advertisement -

CANAVESE – Prosegue sopra la media nazionale, nonostante alcuni comuni abbiano registrato dati invariati, il numero dei contagi in Canavese.

Qualche ora fa, il Sindaco di Borgaro Torinese, Claudio Gambino, ha fatto il punto della situazione:

“Il totale ad oggi è di 85 positivi – ha dichiarato – di cui 30 cittadini di Borgaro (di cui 3 deceduti), 40 ospiti della struttura CasaMia (di cui 6 deceduti) e 15 operatori della struttura.

Ci sono anche tre persone guarite, che non rientrano tra quelle conteggiate. I contagi aumentano ancora nella nostra città e in tutto il Piemonte. Pertanto siamo ancora in piena emergenza e non é il caso ora di pensare a riaperture anticipate.”

Il Comune di Cuorgnè fa sapere che ha registrato un caso positivo in più, arrivando a 30 casi positivi (residenti): “Oggi si registra un caso positivo di un cittadino domiciliato presso altro Comune e la riduzione dei soggetti in quarantena. – Dichiara il Sindaco Beppe Pezzetto – Sono finalmente iniziati in settimana per alcuni cittadini che erano risultati positivi le operazioni di verifica con tampone, confidiamo che a breve possano essere comunicati loro gli esiti e siano inseriti sulla piattaforma da cui come amministrazione siamo tenuti a recepire i dati, nella speranza di poter iniziare ad annoverare delle situazioni di guarigione.”

Un caso in più anche a Rivarolo, ricoverato i ospedale: “Oggi in città registriamo un nuovo caso di cittadino positivo al coronavirus, – dichiara il Sindaco Alberto Rostagno – e alcuni concittadini che, dopo un primo tampone negativo, sono in attesa di poter eseguire il secondo definitivo tampone. Non ci sono variazioni significative rispetto agli scorsi giorni per quanto riguarda i pazienti rivarolesi ricoverati in ospedale.”

Volpiano comunica che sono 71 i residenti positivi (104 per l’Unità di Crisi, tra domiciliati e Rsa), e che purtroppo è stato registrato il 15esimo decesso.

Il Sindaco di San Francesco al Campo, Diego Coriasco, dichiara che i residenti positivi nel Comune sono nuovamente saliti a 17.

Nessun caso positivo in più tra i residenti, a Castellamonte, dove il Sindaco Pasquale Mazza dichiara: “L’aggiornamento odierno porta la buona notizia di una nuova persona dichiarata guarita in via definitiva, a seguito di esito negativo del tampone eseguito dall’ASL. Scendono quindi a 21 le persone positive al virus nel nostro Comune, di cui 17 a casa in attesa del tampone di verifica. Permangono stabili le condizioni dei 4 ospedalizzati.” Per l’Unità di Crisi i domiciliati positivi sono 24.

Per quanto riguarda la Regione Piemonte, sono 2.625 (185 in più di ieri) i guariti: 233 (+40) in provincia di Alessandria, 98 (+7) in provincia di Asti, 104 (+4) in provincia di Biella, 275 (+15) in provincia di Cuneo, 219 (+3) in provincia di Novara, 1.359 (+66) in provincia di Torino, 139 (+10) in provincia di Vercelli, 158 (+35) nel Verbano-Cusio-Ossola, 40 (+5) provenienti da altre regioni. Altri 1.672 sono “in via di guarigione”, ossia negativi al primo tampone di verifica dopo la malattia e in attesa dell’esito del secondo.

Sono 77 i decessi di persone positive al test del Coronavirus Covid-19 comunicati dall’Unità di crisi, di cui 23 al momento registrati nella giornata di oggi (si ricorda che il dato di aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente dall’Unità di crisi può comprendere anche decessi avvenuti nei giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid).

Il totale complessivo è ora di 2.379 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi su base provinciale: 466 ad Alessandria, 119 ad Asti, 147 a Biella, 175 a Cuneo, 220 a Novara, 991 a Torino, 136 a Vercelli, 99 nel Verbano-Cusio-Ossola, 26 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

Sono 21.144 (+563 rispetto a ieri), le persone finora risultate positive al Covid-19 in Piemonte: 2.802 in provincia di Alessandria, 1.113 in provincia di Asti, 783 in provincia di Biella, 2.056 in provincia di Cuneo, 1.987 in provincia di Novara, 10.157 in provincia di Torino, 976 in provincia di Vercelli, 936 nel Verbano-Cusio-Ossola, 217 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 117 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 304 (-18 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 3.296. Le persone in isolamento domiciliare sono 10.868. I tamponi diagnostici finora eseguiti sono 99.008, di cui 50.919 risultati negativi.