PIEMONTE – 13 nuovi decessi, i morti salgono a 94; 175 persone in terapia intensiva

PIEMONTE – Sono 13 i nuovi decessi in Piemonte di persone positive al test del “coronavirus covid-19”, comunicati questa sera dall’Unità di crisi.

Si tratta di 9 uomini e 4 donne: cinque uomini e tre donne della provincia di Alessandria, un uomo del Biellese, due uomini del Vercellese, un uomo e una donna del Novarese.



Tra questi, il paziente più anziano aveva 92 anni, quello più giovane, pluripatologico, 56 anni.

Risultano attualmente ricoverate in terapia intensiva 175 persone positive al virus.

Il dato complessivo dei casi positivi non è al momento disponibile, perché in fase di aggiornamento.

Complessivamente, il numero dei deceduti positivi al covid19 in Piemonte sale a 94, cosi suddivise per provincia di residenza: 47 ad Alessandria, 5 ad Asti, 5 a Biella, 5 a Cuneo, 7 a Novara, 19 a Torino, 5 a Vercelli e 1 nel Vco.

“Il mio pensiero, in queste ore, va a tutti gli operatori del comparto socio-assistenziale. – dichiara l’Assessore Regionale Chiara Caucino – Grazie alle migliaia di OSS e di volontari piemontesi che, in questi giorni, non si sono mai tirati indietro e continuano ad assistere, nei presidi o a domicilio, anziani, invalidi, bambini che necessitano di aiuto e assistenza. Vi ringrazio personalmente e vi garantisco che sto lavorando affinché, nei prossimi giorni, possiate ricevere mascherine e guanti per la tutela della vostra e dell’altrui salute. Grazie di cuore! “