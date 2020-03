COVID-19 – Casi positivi nel mondo; dati aggiornati a questa mattina alle 8

COVID-19 – Dal 31 dicembre 2019 e dal 15 marzo 2020 sono stati segnalati 151.363 casi di COVID-19 (conformemente alle definizioni dei casi applicati nei paesi interessati), inclusi 5.758 decessi.

I decessi sono stati segnalati da Cina (3203), Italia (1441), Iran (611), Spagna (136), Francia (91), Corea del Sud (75), Stati Uniti (57), Giappone (22), Regno Unito (21), Paesi Bassi (12), Svizzera (11), Iraq (9), Germania (8), trasporto internazionale in Giappone (7), Filippine (6), San Marino (5), Belgio (4), Australia (3), Grecia (3), Libano (3), Polonia (3), Algeria (2), Argentina (2), Bulgaria (2), Ecuador (2), Egitto (2), India (2), Irlanda (2), Albania (1), Austria (1), Canada (1), Guyana (1), Indonesia (1), Lussemburgo (1), Marocco (1), Norvegia (1), Panama (1), Sudan (1), Svezia (1), Taiwan (1) e Tailandia (1).

Sono stati segnalati casi positivi nei seguenti continenti:

AFRICA

Egitto (93), Algeria (37), Sudafrica (24), Senegal (21), Marocco (18), Tunisia (16), Costa d’Avorio (4), Burkina Faso (3), Camerun (3) ), Repubblica Democratica del Congo (2), Ghana (2), Namibia (2), Nigeria (2), Seychelles (2), Guinea Equatoriale (1), Etiopia (1), Gabon (1), Guinea (1 ), Kenya (1), Mauritania (1), Ruanda (1), Sudan (1), Swaziland (1) e Togo (1).

ASIA

Cina (80995), Iran (12729), Corea del Sud (8162), Giappone (780), Qatar (337), Malesia (238), Singapore (214), Bahrain (211), Israele (178) , Filippine (111), Kuwait (104), Indonesia (96), Libano (93), India (90), Arabia Saudita (86), Iraq (85), Emirati Arabi Uniti (85), Tailandia (82), Taiwan (59), Vietnam (53), Brunei Darussalam (40), Palestina * (38), Pakistan (30), Oman (20), Sri Lanka (11), Afghanistan (10), Maldive (9), Cambogia (7 ), Kazakistan (6), Bangladesh (3), Bhutan (1), Giordania (1), Mongolia (1) e Nepal (1).

AMERICA

Stati Uniti (2951), Canada (244), Brasile (121), Cile (61), Argentina (45), Panama (43), Perù (43), Messico (41), Colombia (34), Ecuador (28), Costa Rica (27), Repubblica Dominicana (11), Bolivia (10), Venezuela (10), Giamaica (8), Paraguay (7), Uruguay (6), Cuba (4), Honduras (3) , Santa Lucia (2), Trinidad e Tobago (2), Antigua e Barbuda (1), Guatemala (1), Guyana (1), Saint Vincent e Grenadine (1) e Suriname (1).

EUROPA

Italia (17750), Spagna (5753), Francia (4499), Germania (3795), Svizzera (1359), Regno Unito (1140), Paesi Bassi (959), Svezia (924), Norvegia (907), Danimarca (827), Belgio (689), Austria (655), Grecia (228), Repubblica Ceca (214), Finlandia (210), Slovenia (181), Portogallo (169), Islanda (138), Irlanda (129), Estonia (115), Romania (113), Polonia (104), San Marino (92), Russia (59), Serbia (46), Slovacchia (44), Bulgaria (41), Albania (38) , Lussemburgo (38), Croazia (37), Ungheria (31), Georgia (30), Lettonia (26), Bielorussia (21), Cipro (21), Armenia (20), Moldavia (20), Azerbaigian (19) , Malta (18), Macedonia del Nord (13), Lituania (9), Liechtenstein (4), Bosnia ed Erzegovina (3), Monaco (3), Ucraina (3), Andorra (2), Turchia (2) e Holy Vedi (1).

OCEANIA

Australia (249) e Nuova Zelanda (8).

* Questa designazione non deve essere interpretata come riconoscimento di uno Stato della Palestina e non pregiudica le posizioni individuali degli Stati membri in materia.

(Fonte: Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie)