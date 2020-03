PIEMONTE – Modalità e procedure degli spostamenti, un po’ di chiarezza

PIEMONTE – Facciamo un po’ di chiarezza sugli spostamenti.

Per quanto concerne gli spostamenti dal comune di residenza ad un altro, può avvenire per motivi di lavoro e salute, o per motivi validi (evitare spostamenti solo per svago o divertimento).

È necessario compilare l’autocertificazione scaricabile dal sito del Ministero degli Interni, oppure sul sito della Regione Piemonte (https://www.regione.piemonte.it/web/temi/sanita/coronavirus-piemonte-ordinanze-circolari-disposizioni-attuative ), dove segnalare gli spostamenti.

In queste ore i datori di lavoro delle aziende stanno ricevendo il modulo da compilare e consegnare ai dipendenti che attesta gli orari di lavoro degli stessi. Dovrà essere portato con sé unitamente all’autocertificazione, per comprovare la veridicità dell’autocertificazione stessa, nonché per sveltire le procedure. Le forze dell’ordine, altrimenti, dovranno telefonare all’azienda per avere conferma.

Queste regole valgono sia per gli spostamenti all’interno del territorio italiano, sia per gli spostamenti dal comune di residenza ad un comune vicino.