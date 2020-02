PIEMONTE – Coronavirus: mentre la Liguria assume, il Piemonte sta a guardare

PIEMONTE – “Mentre la regione Liguria chiede con sollecitudine alle aziende sanitarie di quantificare il fabbisogno di nuovo personale da assumere urgentemente per far fronte ai maggior carichi di lavoro derivati dall’emergenza coronavirus, la regione piemonte fa orecchie da mercante.”

A dichiararlo in una nota, è Nursind, il Sindacato delle Professioni Infermieristiche.

“Ci chiediamo cosa aspetta questa Giunta regionale ad autorizzare nuove assunzioni, un atto di responsabilità verso tutti quegli operatori e in particolare infermieri che si sono messi sulle spalle il peso della gestione di questa emergenza. Non si può fare tutto con le stesse risorse, una coperta già corta, lo ribadiamo nuovamente ed è per questo che ieri abbiamo voluto scrivere sollecitando interventi urgenti.”

E conclude: “La regione Liguria sta dando atto di grande responsabilità verso chi opera in prima linea, ci aspettiamo lo stesso da chi governa il Piemonte. Non ci interessano risparmi e piani di rientro in questo momento. Gli infermieri sono fuori nelle tende, tra l’altro al freddo, senza che nessuno se ne preoccupi, di giorno e di notte, molti hanno rinunciato legittimamente a ferie e congedi, almeno garantiamo loro ossigeno.”