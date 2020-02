CALUSO – Come si presenta un Bene Artistico: al Martinetti conferenza di UNESCOEdu

CALUSO – Sabato 25 gennaio nell’Aula Magna dell’I.I.S. Martinetti di Caluso si è parlato di Unesco e del World Heritage, grande patrimonio artistico, naturale e immateriale che tutti dovrebbero conoscere, apprezzare e aiutare a diffondere.

In particolare ci si è soffermati sui luoghi della regione Piemonte che hanno ottenuto il riconoscimento, con un focus sull’Ivrea Olivettiana. A questo proposito gli studenti sono stati invitati a riflettere sul collegamento tra questa città, Adriano Olivetti e tre goals dell’AGENDA 2030 per lo sviluppo sostenibile: gli obiettivi 8 – lavoro dignitoso e crescita economica, 9 – imprese innovazione e infrastrutture e 11 – città e comunità sostenibili.

L’intervento di Francesca Pastorino ed Elisabetta Andrina dell’Associazione Italiana Giovani per l’Unesco è stato il primo passo del progetto UNESCOEdu, dedicato alla conoscenza e alla valorizzazione di Ivrea, patrimonio dell’Unesco dal 2018. Questa proposta porterà gli studenti degli indirizzi Linguistico ed Artistico a cimentarsi in un interessante Percorso di Competenze Trasversali e di Orientamento, volto a disegnare e illustrare a parole un itinerario turistico che si snoda tra le architetture e il pensiero olivettiano.

La conferenza ha poi avuto un secondo momento particolarmente significativo, quando il dott. Luigi Emanuele Di Marco, archivista e documentarista presso l’Archivio Storico Olivetti di Ivrea, ha parlato agli studenti di come i social media siano oggi uno strumento estremamente utile per far conoscere e pubblicizzare un bene culturale.

Lavelli I.