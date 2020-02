Rock Politick – Partite Iva arrabbiate (VIDEO)

Più di 25 mila firme sono state raggiunte in meno di tre giorni per la petizione mossa dalle “partite iva arrabbiate”.

Mancano ancora molte firme, circa 75 mila, per presentare la petizione sulle scrivanie dei policy makers, in particolare su quelle prestigiose del Ministro dell’ Economia Roberto Gualtieri e del Premier “Giuseppi’” Conte.

È proprio il nostro Conte, da non confondere con il suo più bravo omonimo, il bersaglio dei piccoli imprenditori, gli stessi imprenditori che hanno deciso di mettersi in proprio creandosi il lavoro e creandone per altri, ma che si vedono sempre più impoveriti dal nuovo decreto fiscale, a causa di un ulteriore aumento della pressione tributaria, con cui si cerca la sopravvivenza del fantasmagorico “Reddito di Cittadinanza”, che non sta avendo i successi sperati, anzi.

Il picconamento della “Flat tax” a favore del “Reddito di Cittadinanza”, ha creato indignazione e rabbia nel popolo delle partite IVA, che adesso chiedono a gran voce che siano osservati e analizzati molti punti della loro campagna: malattia, maternità e disoccupazione pagate; la cassa integrazione per le partite IVA che cessano o falliscono; l’abolizione di pec, fatturazione elettronica e registratore di cassa per coloro che fatturano fino a 50 mila euro e molti altri punti…

Il governo giallo-rosso, al posto di contenere l’evasione fiscale come aveva promesso di fare, sta, invece, spingendo i piccoli imprenditori sempre più nel mondo del nero e alla chiusura delle partite IVA, basti pensare che negli ultimi 3 anni ne sono state chiuse più di 3 milioni e il 25% vive sotto la soglia di povertà (Dati Istat).

PARTITE IVA CANAVESANE, VI RISPECCHIATE IN QUESTO CONTESTO? TROVATE GIUSTO CHE LE DECISIONI POLITICHE INFLUENZINO COSI’ TANTO IL VOSTRO LAVORO E LA VOSTRA SFERA ECONOMICA?