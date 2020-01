Belinelli su Bryant: “Mio eroe”

“Oggi è un giorno terribile. E’ successo qualcosa d tragico che ancora non mi capacito possa essere vero. E’ difficile esprimersi in questi momenti, ma non so perché pensavo che il mio eroe, il mio modello di vita sarebbe stato immortale, invece oggi è successo l’impossibile”. Così il cestista italiano Marco Belinelli dei San Antonio Spurs, in un post su Facebook, alla notizia della morte di Kobe Bryant in un incidente in elicottero.

“Sei stato il mio giocatore preferito da quando ho iniziato a giocare a basket, sei stato il mio modello di riferimento ogni volta che mi allenavo. Ho avuto la possibilità di conoscerti – prosegue -. Ho avuto la possibilità di giocarti contro e ogni volta è sempre stato un momento indimenticabile. Tutte le preghiere vanno alla famiglia. Riposa in pace insieme alla tua amata Gigi. The best Kobe”.