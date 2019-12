Open Days al Martinetti di Caluso

CALUSO – Presso l’istituto Martinetti di Caluso venerdì 29 novembre si è svolto il primo appuntamento delle Giornate a porte aperte: l’affluenza è stata apprezzabile e i vari indirizzi hanno presentato la propria offerta didattica, le proposte di attività e laboratori, gli stages e i tirocini caratterizzanti, e le molteplici opportunità formative per gli studenti in uscita dalla Scuola secondaria di primo grado e per le loro famiglie.

I docenti e gli studenti rappresentanti dei diversi indirizzi si sono messi a disposizione dei visitatori per rispondere ai dubbi e per soddisfare le mille curiosità che inevitabilmente accompagnano un processo significativo come la scelta del percorso di studi superiori, anche in vista degli sbocchi post-dipolma. In tal senso, anche gli ottimi risultati della classifica Eduscopio 2019 confermano la validità dell’offerta formativa del Martinetti, in vista sia di una prosecuzione degli studi in ambito universitario, sia per quanto riguarda un immediato ingresso nel mondo del lavoro.

Sarà possibile conoscere le proposte dei differenti indirizzi: Liceo Scientifico, Liceo Scientifico Sportivo, Liceo Scienze Applicate, Liceo Linguistico, Liceo Artistico, Tecnico Turistico, Tecnico Chimico Biotecnologico Ambientale, Tecnico Chimico Biotecnologico Sanitario.