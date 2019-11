BELMONTE / CUORGNÈ – Anteprima dedicata ai soci del Corsac e ai giornalisti, nella serata di ieri, venerdì 22 novembre, all’ex Trinità a Cuorgnè, della presentazione della “doppia opera” realizzata da Masterblack e Atene del Canavese, dedicata interamente a Belmonte, dal titolo “Belmonte, un Patrimonio da scoprire”.

Durante la serata è stato proiettato il documentario prodotto da Andry Verga (Masterblack) e presentato il libro edito da Atene del Canavese (Gianpaolo Verga), autrice Monica Ramazzina.

Il Santuario di Belmonte che fa parte sia dei Sacri Monti di Piemonte e Lombardia è da sempre meta devozionale per i canavesani e luogo ricco di storia e di natura. Un patrimonio dell’Umanità,

situato a una quarantina di chilometri da Torino, sopra l’abitato di Valperga e all’imbocco della Valle Orco, Belmonte e il suo Sacro Monte rappresentano degnamente le bellezze del Canavese.

Con la sua inconfondibile sagoma bianca, il Santuario è facilmente riconoscibile dalla pianura, circondato da montagne e da notevoli punti di interesse: il PNGP, Santa Elisabetta, il Soglio e molto altro per gli amanti della natura e delle escursioni a piedi o in bici.

L’emozionante documentario ripercorre la sua storia fin dalle origini, per arrivare al recente e devastante incendio, con immagini che catturano l’attenzione.

Il libro (venduto in coppia con il dvd), è una guida alla scoperta di questo Patrimonio dell’Umanità e di altri patrimoni canavesani come il Castello Ducale di Agliè, i Siti Palafitticoli di Viverone, Ivrea Città industriale del XX secolo. Anche agli amanti della storia e dell’arte è stata riservata una sezione, per immergersi in un racconto interessante a partire dalle origini del Santuario più amato dai canavesani, parte del Devoto Cammino dei Sacri Monti.

Ma è anche la storia della Madonna di Belmonte, dei suoi miracoli e di quanti da sempre lo considerano un faro della fede cristiana.

In ogni sezione sono riportati dei percorsi alla portata di tutti, per incontrare da vicino un territorio sorprendente.

Entrambi formano un’opera di eccellenza per scoprire le bellezze di questo importante patrimonio.

La presentazione ufficiale si terrà sabato 30 novembre 2019, ore 20.30, presso il Santuario di Belmonte. L’autrice Monica Ramazzina e il produttore del documentario, Andry Verga, accompagneranno il pubblico.

Durante la serata brani verranno eseguiti alcuni brani all’organo da Nicola Spinelli e al flauto traverso da Emanuela Tapparo.

Condurranno la serata Giampaolo Verga (Atene del Canavese, editore) e Andry Verga (Masterblack, produttore).