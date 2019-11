RHO (ITALPRESS) – “Quella dell’Ilva è una vicenda seria sul quale la politica non dovrebbe dividersi, ma cercare delle soluzioni”. Lo ha detto il presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni a margine della sua visita ad Eicma, il Salone del Ciclo e Motociclo in corso di svolgimento nei padiglioni di FieraMilano a Rho. “Se Conte ci dice quali sono le proposte in campo, se sono proposte serie, noi le sosterremo. Su queste cose la politica deve darsi delle priorità, cioè la difesa dell’interesse nazionale, dei posti di lavoro e della nostra ricchezza – ha aggiunto rispondendo a chi gli chiedeva se la vicenda Ilva potesse influire sul successo del centrodestra nelle elezioni regionali in Puglia previste per il 2020 -. Noi ci siamo, non bisogna puntare su questo la campagna elettorale in Puglia, se no sarebbe squallido”. Sempre a proposito della vicenda dell’acciaieria di Taranto, la Meloni ha spiegato che si tratta di “un tema che arriva da molto lontano. Probabilmente l’Italia avrebbe dovuto interrogarsi molto prima sul tema della produzione dell’acciaio e chiedersi se per una nazione come la nostra, la competizione sulla produzione dell’acciaio fosse possibile, vista la concorrenza di Stati Uniti e India. Probabilmente a monte sulla politica industriale c’è stato qualche errore”.(ITALPRESS).