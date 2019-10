MONTANARO – Nasce Movi-Mente: un progetto motorio ed educativo che propone un percorso di correlazione tra attività motorie specifiche e di sviluppo dei prerequisiti dell’apprendimento e delle potenzialità dei bambini in età prescolare.

Si tratta di un corso rivolto ai bambini da 3 a 6 anni, che si svolge, al momento, nella palestra delle scuole medie G. Cena in via Trieste, (il martedì alle 16,30 ) ma partirà, vista la richiesta, anche negli asili di Montanaro.

L’ importanza del movimento in fase infantile, la coordinazione occhio mano, le azioni prensili, il miglioramento della scrittura, la postura…un corso in auge in Lombardia che ora approda in provincia di Torino.

Attraverso il percorso Movi-Mente si ottiene anche lo sviluppo : della spazialità; l’attenzione al compito; la funzione visiva; la manualità che serve per scrivere e il movimento della lingua.

I bambini si divertono molto con percorsi ludici e neuromotori. A tenere il corso è l’Assistente Tecnico Stefano Quattrone in correlazione con la pedagogista Irina Ferrario.

Per informazioni: 320.6375778 – 349.8335144.