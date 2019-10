ROMA – L’Aula del Senato ha approvato con 168 voti favorevoli e 110 contrari la fiducia sul decreto Salva imprese. Il provvedimento passa ora all’esame della Camera. Va convertito in legge entro il 3 novembre.

“I 168 voti di fiducia al DL Imprese in Senato dimostrano che la maggioranza è solida. Finalmente avremo una regolamentazione per i riders, norme importanti sull’economia circolare e su molte crisi aziendali aperte”, scrive su Twitter Federico D’Incà, ministro per i Rapporti con il Parlamento.

