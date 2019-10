MALTEMPO – Il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l’assessore Marco Gabusi stanno monitorando, in contatto costante con la Sala operativa della Protezione Civile, l’evolversi del maltempo che nelle ultime ore ha colpito in particolare il basso Alessandrino.

Circa 40 comuni hanno dissesti localizzati con smottamenti e allagamenti.

Il sistema è attivato con mezzi (motopompe), uomini e sacchetti di sabbia in dotazione ai Comuni da distribuire alla popolazione. A Gavi nel pomeriggio di ieri è stata evacuata una scuola. La situazione viaria è in sofferenza, in particolare la viabilità secondaria. Il traffico ferroviario sulla tratta Torino Genova Milano, Novi Ligure e Arquata è interrotto.

Attivati mezzi sostitutivi per i passeggeri. Si segnalano problemi anche alla rete telefonica. L’Enel ha segnalato interruzioni delle forniture elettriche in diversi comuni dell’alessandrino, non immediatamente ripristinabili dai tecnici a causa dei problemi della viabilità.