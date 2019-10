CUORGNÈ – La mostra-evento che entra nella storia della cultura della Città delle 2 torri e in quella canavesana, si è chiusa domenica scorsa dopo 25 ininterrotti giorni di apertura presso l’ex chiesa della SS.Trinità.

L’esposizione “Pablo Atchugarry ed i principali movimenti artistici italiani del XX’ Secolo” che vedeva tra le altre opere esposte di Balla, Guttuso, De Chirico, Ligabue, De Pisis ha registrato una affluenza record di visitatori ed un coinvolgimento inaspettato che è possibile percepire leggendo i centinaia di commenti apposti in un apposito libro all’uscita per i visitatori.

“Questi giorni sono stati momenti veramente emozionanti, è la dimostrazione che l’arte è uno strumento che genera emozioni in ogni fascia di età – commenta l’Assessore Lino Giacoma Rosa vero artefice di questa esposizione – e il renderla accessibile a tutti in modo gratuito credo sia stata la chiave vincente che ne ha decretato il successo, puoi essere esperto oppure no, ma l’importante è quello che queste opere in questo magnifico contesto ti trasmettono”.

E conclude: “Devo ringraziare i volontari che ci hanno consentito di gestire per 25 giorni la mostra, abbiamo stimato siano passate circa 1300 persone il 70% provenienti da fuori Città di cui il 60% da fuori Canavese”.

“Un progetto che senza il sostegno del Rotary Club Cuorgnè è Canavese, insieme a FR Istituto d’Arte Contemporanea, con il sostegno di CEFI srl e della Fondazione Pablo Atchugarry, e il patrocino della Città Metropolitana di Torino e della Regione Piemonte non saremmo riusciti a realizzare, – aggiunge il Sindaco Beppe Pezzetto – mi piace ricordare che in questi ultimi 2 anni abbiamo tracciato un percorso che tende ad avvicinare la gente all’arte con autori affermati, coinvolgendo in questo dialogo direttamente le scuole ed anche questa volta ringrazio il Maestro Atchugarry per aver voluto dialogare con le scuole, speriamo che questa sinergia pubblico/privato possa costruire altri momenti come questo.”