INGRIA – Sabato si è tenuto un incontro ufficiale a Sestriere, dove una delegazione del Comune di Ingria si è recata in visita dagli Amministratori del Comune Olimpico, tra cui l’attuale Sindaco Giovanni Cesare Poncet e l’Assessore Francesco Rustichelli.

La prima occasione per inaugurare questa nuova collaborazione avverrà nella prima metà di dicembre, quando verranno presentate a Casa Olimpia le specificità culturali,turistiche e gastronomiche del territorio Ingriese: questa sarà anche l’occasione per avviare un proficuo programma di collaborazione turistica per il futuro delle Valli Canavesane.

Le novità da Ingria arrivano anche dal Consiglio Comunale, che ha approvato il regolamento per la disciplina dell’utilizzo del sistema di videosorveglianza di Valle, primo Comune della Val Soana a votare per l’installazione dell’impianto che verrà posizionato proprio sul territorio Ingriese in Frazione Belvedere. Potranno accedere alle immagini in tempo reale anche i carabinieri della stazione di Ronco Canavese oltre che gli incaricati dei tre Comuni della Val Soana.

La regolamentazione è incentrata soprattutto sul trattamento e la comunicazione dei dati personali da parte dei Comuni di Ingria, Ronco Canavese e Valprato Soana a favore dei soggetti pubblici (in relazione anche al decreto legislativo 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”), mentre tutte le spese di realizzazione, manutenzione e gestione dell’impianto videosorveglianza verranno ripartite in parti uguali sui tre Comuni firmatari.

Durante il Consiglio Comunale è stato infine anche approvato con votazione all’unanimità l’ODG a favore dell’Autonomia del Piemonte: in sintesi con questo voto anche il Comune di Ingria chiederà all’attuale Governo di confermare l’impegno di completare il processo di autonomia differenziata avviato dalla nuova Giunta Regionale guidata dal Presidente Alberto Cirio, in conformità a quanto avvenuto in Lombardia ed in Veneto, per avviare il più presto possibile un processo di attuazione del Titolo V della Costituzione, al fine di dotare anche la Regione Piemonte di più ampie capacità di intervento legislativo e programmatorio.