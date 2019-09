RIVAROLO CANAVESE – Inaugurata nel pomeriggio di ieri, sabato 21 settembre, la nuova ambulanza della Croce Rossa Italiana Comitato di Rivarolo Canavese.

La cerimonia si è svolta sul piazzale esterno del Centro Commerciale Urban Center.

La nuova ambulanza, dotata di sedia montascale elettrica, verrà utilizzata per il servizio infermi; necessaria perchè da inizio 2019 fino ad adesso, sono stati ben 600 i trasporti.

“La richiesta è in continua crescita – ha dichiarato il neo Presidente Roberto Cosola, alla sua prima uscita ufficiale – e la nostra politica è sempre stata quella di aumentare il parco macchine e le attrezzature in modo da poter svolgere un buon servizio sul territorio. Questa ambulanza è stata ottenuta grazie al bando a cui ha partecipato il nostro ex Presidente Davide Doglio.”

Il nuovo mezzo è stato ottenuto grazie al bando della Fondazione Crt e altre donazioni di enti, come la Banca Sella, e privati come la famiglia Bausano, da sempre molto affezionata al Comitato di Rivarolo e all’opera dei volontari.

Inoltre è stata dedicata ad un noto rivarolese che in quest’ambito ha fatto molto: Giovanni Provenzano, che fino all’ultimo fu Direttore Sanitario della Croce Rossa Comitato di Rivarolo Canavese.

“Sono felice che sia stata dedicata al dottor Provenzano – ha affermato il Sindaco Alberto Rostagno – perchè teneva molto a Rivarolo. Si è dedicato alla città come uomo, marito, padre, medico, amministratore e Direttore Sanitario. Almeno chi non ha potuto conoscerlo, leggerà il suo nome e chiedendosi chi sia, arriverà a conoscerlo.”

Presenti alla cerimonia i famigliari di Giovanni Provenzano: la moglie e le due figlie.

Durante la cerimonia non è stato solo inaugurato il mezzo, ma anche un defibrillatore dono di un volontario, Fiorenzo Tessiatore, e un rilevatore di monossido di carbonio, utile per la sicurezza degli operatori durante determinati interventi.

