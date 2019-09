EPOREDIESE – Puliamo il mondo è la versione italiana di Clean Up the World, iniziativa nata nel 1989 in Australia e portata in Italia nel 1993 da Legambiente che ne ha assunto il ruolo di comitato organizzatore.

È presente su tutto il territorio nazionale, ed oggi è un appuntamento fisso per tutti coloro che decidono di dare un proprio contributo volontario alla salvaguardia dell’ambiente.

Puliamo il Mondo è una campagna di cura e pulizia, che permette ad ognuno di noi di fare un piccolo gesto per riappropriarsi di un angolo del nostro Paese e comprendere meglio che il primo passo da fare, per evitare il degrado ambientale, è non sporcare.

Tre gli appuntamenti con il circolo Legambiente Dora Baltea, associazione sempre attiva e presente nel territorio eporediese:

LESSOLO 20 settembre. Nel corso della mattinata alunni, insegnanti e cittadini volenterosi si dedicheranno alla pulizia delle vie e dei parchi del paese

MONTALTO DORA 21 settembre. Al fine di dare un segnale concreto di identità territoriale e rinsaldare il rapporto tra ambiente e i cittadini, saranno coinvolti gli allievi delle locali Scuole Primaria e Secondaria di 1° grado, le associazioni, i cittadini. Ritrovo alle ore 13.30 davanti alla sede del Tennis Club Montalto (di fronte al parco giochi) per un pomeriggio dedicato alla pulizia dei rifiuti depositati nelle vie del paese. Al termine sarà offerta ai partecipanti una merenda.

IVREA 22 settembre. Ritrovo alle ore 14 al Parco Lago di Città (Via Sant’Ulderico, di fianco alla LIDL del mercato) per ricevere il kit per partecipare alla pulizia lungo l’area mercatale.

Alle 16 ci si ritrova al parco per una visita dell’Orto e della palude. Per i bambini e le famiglie i giochi della gentilezza organizzati dall’Associazione Cor et Amor. L’iniziativa è svolta in collaborazione con la Città di Ivrea, l’SCS e le Associazioni (Ecoredia, Senza Confini e Legambiente Dora Baltea) che hanno cura, attraverso un Patto siglato con l’Amministrazione Comunale, del Parco Lago di Città, un’area, scrigno di biodiversità, degna di essere conosciuta e valorizzata.

Anche per questa edizione, Puliamo il Mondo è inserito in VisPO– Volunteer Initiative for a Sustainable Po, il progetto che per 3 anni coinvolge numerosi giovani tra i 18 e i 30 anni in azioni di pulizia e valorizzazione dei corsi d’acqua piemontesi. Un’esperienza di volontariato e apprendimento promossa da Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta in partnership con Arpa Piemonte e European Research Institut e finanziata nell’ambito del “LIFE Preparatory Project in Support of European Solidarity Corps” che promuove azioni a priorità ambientale a supporto del Corpo di Solidarietà Europeo (ESC).

È possibile segnalare la propria partecipazione scrivendo a info@legambientedorabaltea.it oppure presentarsi direttamente agli appuntamenti nelle varie zone coinvolte per ricevere il kit e partecipare alle opera di pulizia.