RUEGLIO – L’ASL TO4 organizza per sabato 14 settembre a Rueglio, in Val Chiusella, la seconda edizione della Festa dei Camminatori, grazie alla collaborazione dell’Amministrazione comunale di Rueglio, dei conduttori del gruppo di cammino della Valchiusella, di Comuni e Associazioni della stessa Valle e di numerosi altri partner.

Il ritrovo è previsto alle ore 9 a Rueglio, presso l’area antistante il Salone Pluriuso. Sono proposti itinerari di diverso impegno, destinati a tutte le categorie di camminatori, compresi famiglie con bambini e anziani ed è prevista l’opportunità del pranzo (si veda la locandina allegata).

Questa Festa intende offrire l’opportunità di ritrovarsi ai numerosi partecipanti ai gruppi di cammino dell’ASL TO4 ed è comunque aperta a tutti coloro che vogliano condividere una piacevole giornata di movimento all’aperto.

Si evidenzia che nell’ASL TO4 sono attualmente attivi 33 gruppi di cammino, con almeno un’uscita settimanale e oltre 2500 iscritti, tra i quali mamme con bimbi nei primi mesi di vita, portatori di disabilità e ospiti di residenze per anziani. I gruppi di cammino sono condotti da volontari, formati al ruolo di walking leader dalla stessa ASL, impegnati nell’organizzazione e mantenimento nel tempo delle attività in stretta collaborazione con i Comuni partner dell’iniziativa. La finalità è quella di offrire un concreto contributo alla riduzione del grave problema della sedentarietà con uno strumento di prevenzione semplice e accessibile a tutti.

Quest’anno la Festa dei Camminatori coincide con il quarto evento di partecipazione del progetto “Let’s fit healthy life!”, progetto europeo sostenuto dalla Regione Piemonte in qualità di capofila a cui partecipa l’ASL TO4: durante la giornata saranno proposte dimostrazioni di fitwalking da parte di istruttori dell’ASD Scuola del Cammino Fitwalking Italia dei fratelli Damilano.

“Let’s fit healthy life!”, che prevede l’organizzazione di numerosi eventi finalizzati alla promozione dell’attività fisica, ha una sua declinazione italiana in Piemonte e, in particolare, in Valle Orco e in Val Chiusella dove, con la collaborazione della Struttura di Promozione della Salute dell’ASL TO4 e nel contesto del “Programma per la diffusione dei gruppi di cammino”, si sta organizzando per il 2019 e il 2020 un denso programma di eventi destinati ai camminatori e a chi vorrà conoscere meglio la pratica del Fitwalking in collaborazione con l’ASD Scuola del Cammino Fitwalking Italia, coniugando salute e valorizzazione delle nostre aree montane.