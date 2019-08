ROMA – “Hai combattuto a testa alta, col sorriso, con dignità e sfoderando tutta la tua forza, fino all’ultimo, fino a oggi”.

La redazione de Le Iene annuncia così sui social la dipartita di Nadia Toffa, 40 anni, noto volto televisivo e conduttrice .

Il malore nel dicembre 2017, poi la lunga battaglia contro la malattia: un’operazione poi la chemioterapia e la radioterapia. Sembrava tutto finito, ma a marzo durante un controllo, è arrivata la notizia che era tornato ed è stata nuovamente operata.

Ha continuato a sorridere con coraggio, aggiornando le sua pagine social piene di speranza, diventando così, per molti malati, un simbolo di forza e tenacia. Il suo ultimo post su Instagram risale al primo luglio, prima del peggioramento della malattia. Ad accompagnarlo, come sempre, uno scatto in cui sorride, accanto al suo cagnolino Totò: “Io e Totò unite contro l’afa ! E dalle vostre parti come va? Vi bacio tutti tutti tutti”.