SAN MAURO TORINESE – Sono terminate ora, alle 18,30, le operazioni di spegnimento dell’incendio divampato questa mattina, domenica 4 agosto, intorno alle 10, in un capannone della ditta Stargrafica Tipografia-Litografia di corso Lombardia.

Sul posto hanno operato per tutto il giorno, diverse squadre dei Vigili del Fuoco di Torino (Centrale e Stura), Grugliasco e Volpiano con scala e botte. Intervenuti anche il Carrofiamma e i Carabinieri.

Fortunatamente nessuno è rimasto ferito o intossicato.

I Vigili del Fuoco hanno provveduto allo spegnimento e alla messa in sicurezza. Accertamenti in corso sulle cause.

