TORINO – Sit in della Polizia Penitenziaria oggi, venerdì 19 luglio.

Gli agenti protesteranno davanti al Carcere “Lorusso e Cututno” dalle 10,30 alle 17 “contro l’atteggiamento dell’Amministrazione Penitenziaria nei suoi Organi Centrali e Periferiti – dichiara l’Osapp, Organizzazione sindacale autonoma Polizia penitenziara, per voce del Segretario Generale Leo Beneduci, in un comunicato – per non aver risolto i problemi nei vari Istituti Penitenziari del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta che vivono una situazione organizzativa caotica e priva di punti di riferimento, in particolare per le gravi condizioni della mensa.”

“Alla manifestazione – prosegue Benduci – parteciperà l’esiguo personale libero dal servizio in considerazione dei piani ferie in atto provenienti da tutti gli Istituti del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta. Si protesta contro le continue offese e aggressioni subite, la penuria di organico, il dissesto organizzativo. E ancora per gli alloggiamenti nelle caserme, il mantenimento delle strutture di fatto dismesse e, più in generale, la perdita nell’attuale sistema penitenziario dei principi di legalità e sicurezza grazie al crescente permissivismo nei confronti dei detenuti.”