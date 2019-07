LEVONE – Zeus è adirato con i mortali per via di un ipotetico tradimento a suo danno e vuole distruggere Levone. Chi riuscirà a tenere a freno la sua sete di vendetta ed evitare che il paese delle masche venga distrutto?

Per scoprirlo basta partecipare domenica 14 luglio alla tappa del circuito di visite guidate teatrali “Provincia Incantata”, con partenza alle 15,30 dall’azienda agricola “Le Masche” di via Rivara 15. L’itinerario di un’ora e mezza circa tocca i vigneti, le strade e i vicoli che furono teatro del grande processo alle Quattro streghe di Levone del 1474, i luoghi dei presunti sabba e dei loro incontri. È prevista la visita alle chiese di San Giacomo e di Sant’Antonino (con l’affresco della Sacra Sindone), al ricetto medievale e agli antichi cortili. La degustazione finale dei vini canavesani inizia naturalmente dall’Erbaluce delle … masche. La visita teatrale è come sempre gratuita, ma è previsto un contributo di 5 Euro per la degustazione dei vini.

Domenica 21 luglio “Provincia Incantata” farà invece tappa ad Andezeno, partendo alle 15,30 dalla chiesa parrocchiale di San Giorgio, in vicolo Comunale 2. Il suggestivo centro storico di Andezeno è arroccato sulla collina e percorrerlo consente di ammirare un panorama di vigneti e monumenti. Nei vigneti si coltiva il Freisa, una delle varietà ampelografiche più antiche fra quelle diffuse in Piemonte. Il percorso prevede una sosta nei pressi della villa dei conti Balbiano d’Aramengo e una davanti alle mura storiche, per poi concludersi alla cantina Balbiano, dove si scopriranno i segreti della vinificazionee si visiteranno il museo delle contadinerie e quellodel giocattolo. Al termine è prevista una degustazione, con un contributo di 5 Euro per la partecipazione.

Il calendario completo delle visite guidate di “Provincia Incantata” è consultabile nel portale Internet della Città metropolitana di Torino alla pagina www.cittametropolitana.torino.it/speciali/2018/provincia_incantata/

La partecipazione alle visite guidate teatrali è sempre gratuita ma è obbligatoria la prenotazione entro il sabato precedente ogni visita all’ufficio di Ivrea dell’ATL “Turismo Torino e Provincia”, telefono 0125-618131, e-mail info.ivrea@turismotorino.org

LA PROVINCIA INCANTATA IN BUS

Coloro che non hanno la possibilità di spostarsi con mezzi propri possono partecipare alla visita guidata e animata del 14 luglio grazie all’escursione “Tra masche, castelli e vigneti”, proposta dal Consorzio operatori turistici Valli del Canavese, con la partenza alle 9 da Torino Porta Susa, di fronte alla vecchia stazione. In mattinata sono previste la visita alla Villa Ogliani di Rivara e al parco, che fu sede di una scuola pittorica. Si visita anche il castello, dov’è allestita una mostra permanente di arte contemporanea (www.castellodirivara.it) e dove si svolse nel 1474 il processo alle masche di Levone, poi condannate al rogo. Il pranzo è in programma all’agriturismo biologico “La Bedina” di Rivara. A seguire il trasferimento in bus a Levone. La quota di partecipazione è di 48 euro a persona, comprendenti il trasferimento in bus, l’accompagnatore, l’ingresso al castello di Rivara, il pranzo, la partecipazione alla visita teatrale. È esclusa la degustazione finale facoltativa da pagare in loco. Per informazioni e prenotazioni ci si può rivolgere entro giovedì 11 luglio all’ufficio di Ivrea dell’ATL Turismo Torino e Provincia, telefono 0125-618131, e-mail info.ivrea@turismotorino.org