CUORGNÈ / VALPERGA – Giovedì 25 luglio, alle ore 21.00, presso AREA SERVIZIO 33, in Via Torino 33, a Cuorgnè, si terrà la serata di presentazione del corso per volontari soccorritori 118.

Il corso è interamente gratuito ed è riconosciuto e certificato dalla Regione Piemonte secondo lo standard formativo regionale e rappresenta il percorso necessario per potere svolgere il servizio di emergenza sulle ambulanze del 118. Le lezioni sono aperte a tutti i cittadini maggiorenni interessati ad apprendere le tecniche di primo soccorso e a donare parte del proprio tempo libero per svolgere servizi di volontariato in Croce Bianca.

Il corso prevede lezioni teoriche e pratiche di primo soccorso e gestione delle emergenze sanitarie. In un secondo momento gli aspiranti volontari soccorritori saranno ammessi al tirocinio pratico protetto durante il quale dovranno svolgere, affiancati da personale esperto, servizi di emergenza su autoambulanza.

Gli argomenti trattati durante le lezioni riguarderanno diverse tematiche tra cui: i codici d’intervento, i mezzi di soccorso, il linguaggio radio e le comunicazioni, la gestione dell’emergenza, la rianimazione cardiopolmonare, il trattamento del paziente traumatizzato, il supporto psicologico alla persona soccorsa.

Il corso rilascerà anche l’abilitazione all’utilizzo del defibrillatore.

Al termine del corso potranno essere svolti servizi di emergenza 118, trasporti socio-sanitari e servizi di assistenza a manifestazioni sportive.

Per informazioni e iscrizioni: tel. 0124-616221; e-mail: crocebianca.canavese@libero.it