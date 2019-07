TORINO – Volge al termine lo stage che l’Ice Club Torino Asd ha tenuto a Fondo – Lago Smeraldo, in Trentino dal 24 giugno al 13 luglio, un appuntamento che ha coinvolto uno staff internazionale di allenatori: le allenatrici olimpioniche Claudia Masoero e Joanna Szczypa, l’allenatore e coreografo olimpionico Edoardo De Bernardis, Emanuela Gaia, Debora Savaris, Andrea Vaturi e Luca Mantovani.

Alla preparazione hanno preso parte, oltre a molti pattinatori tesserati per l’Ice Club Torino, anche atleti di spicco come la campionessa italiana nella categoria junior Marina Piredda, pattinatrice della Fiemme on Ice allenata da Joanna Szczypa che, durante la scorsa stagione, ha gareggiato ai Campionati del mondo, categoria senior e al World Team Trophy 2019, gara a squadre di pattinaggio artistico, nella quale ha ottenuto il punteggio totale di 180.55, risultato raggiunto in Italia soltanto da Carolina Kostner. La Piredda presenterà, nella prossima stagione, programmi coreografati da Edoardo De Bernardis.

Hanno partecipato allo stage la campionessa svizzera Anaïs Coraducci, la campionessa italiana assoluta Alessia Tornaghi (Agorà), la pattinatrice della YGA Elisabetta Leccardi che ha rappresentato l’Italia ai Mondiali senior di Milano 2018, l’atleta della nazionale svizzera Isabella Albertoni, il pattinatore della nazionale polacca Egor Khlapkov, Allison Perticheto, campionessa delle Filippine, i pattinatori della nazionale italiana giovanile Raffaele Zich e Francesca Prato, allenati da Renata Lazzaroni e Chiara Pazienza della nazionale giovanile svizzera.

De Bernardis ha curato anche le coreografie dei programmi di Lucrezia Gennaro che ha rappresentato l’Italia ai Campionati europei, della giovane promessa svizzera Anaïs Coraducci che dal 2018 si allena con lui, di Sofia Sula, campionessa finlandese categoria junior 2017, che ha deciso di trasferirsi a Torino per allenarsi con l’Ice Club Torino al Pala Tazzoli.

Una nuova stagione ricca di appuntamenti attende anche la coppia di artistico rivelazione del 2018/2019 formata da Vivienne Contarino e Marco Pauletti, allenata da Cristiana e Fabiana Di Natale che, in pochi mesi, ha conquistato medaglie importanti e il titolo di campioni italiani junior.