VENARIA REALE – Presentati oggi, mercoledì 3 luglio, in Piazza Vittorio Veneto a Venaria Reale, 14 nuovi mezzi ecologici, per una flotta ancora più sostenibile: Cidiu Servizi SpA, la società di servizi del Gruppo Cidiu SpA che svolge tramite affidamento in house raccolta rifiuti e nettezza urbana sul territorio di 17 comuni soci a nord-ovest di Torino, continua ad orientare le sue scelte su un modello di raccolta rifiuti a basso impatto, pulito ed efficiente, scegliendo veicoli d’avanguardia.



Da anni Cidiu utilizza quotidianamente mezzi elettrici per svolgere numerosi servizi di igiene urbana, azzerando il rumore e i gas di scarico, tanto che è già partito il conto alla rovescia per il milionesimo chilometro che sarà coperto in modalità elettrica, traguardo che verrà raggiunto nei prossimi mesi, con una produzione evitata di CO2 in atmosfera che è stata stimata intorno alle 150 tonnellate.

