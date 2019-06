CERESOLE REALE/LOCANA – Proseguono, dopo l’esordio di Domenica 30 scorsa gli spettacoli di Gran Paradiso dal vivo, la prima manifestazione di teatro 100% sostenibile, senza palchi né amplificazioni, organizzata dal Parco Nazionale Gran Paradiso in collaborazione con Turismo Torino e Provincia e Consorzio Operatori turistici Valli del Canavese, con il contributo di Fondazione CRT, Ministero dell’ambiente e Consiglio Regionale del Piemonte. Patrocinio dell’Università della Valle d’Aosta e della Regione Piemonte. La manifestazione si inserisce inoltre nella Strada Gran Paradiso.

Sabato 6 luglio alle ore 21 presso il salone del centro visitatori del Parco Nazionale Gran Paradiso, nello storico Grand Hotel di Ceresole Reale, avrà luogo il concerto del Coro Artemusica, diretto da Debora Bria con Carlo Beltramo, “Armonie di Sacro e profano in natura” per Coro di voci bianche e giovanile e pianoforte, con brani che spaziano dal rinascimento alla musica contemporanea, uniti da un percorso interpretativo legato allo spazio naturale come elemento primario d’equilibrio della musica sacra e profana.

In programma musiche da Palestrina a Schubert, da Schumann a Brahms, senza dimenticare i brani di Mendelsshon dedicati al Canto degli uccelli migratori e a Mughetti e fiorellini, che chiuderanno il concerto.

Da segnalare anche il fatto che Artemusica ha condotto nella scorsa settimana un laboratorio di Canto in Natura per bambini dai 6 ai 12 anni che si è svolto a Ceresole Reale, negli ambienti naturali del Parco, con buona partecipazione.

Domenica 7 luglio alle ore 15 invece, con partenza presso l’area attrezzata di Località Nusiglie a Locana, avrà luogo lo spettacolo in natura “I Tre minuti dell’Uomo” di Compagni di Viaggio con Riccardo Gili e Diletta Barra e la partecipazione straordinaria di Cristina Del Corso del Parco Nazionale Gran Paradiso che ha anche effettuato la stesura del testo. In caso di maltempo lo spettacolo avrà invece luogo al coperto nell’anfiteatro di Piazza Gran Paradiso (ex casermette) Locana.

Immaginiamo di dover racchiudere il tempo – tutto il tempo, dal big bang fino ad oggi – in un anno. Quale porzione di questi dodici mesi occuperemmo noi, gli esseri umani e la loro storia? Un mese? Una settimana? Un giorno? No, minuti. Gli ultimi minuti del 31 dicembre, tre per l’esattezza. Solo?! E quello che è venuto prima? Da queste domande è nato “i tre minuti dell’uomo” un viaggio nella storia del nostro universo in diverse tappe animate dai protagonisti di quei passaggi che hanno portato il pianeta Terra ad essere un luogo veramente speciale.

Lo spettacolo, che viene presentato in prima assoluta, ci dà l’esatta percezione della nostra presenza nella storia dell’Universo per aiutarci anche a riflettere sul rapporto che dobbiamo instaurare con la natura. Uno spettacolo per tutti ambientato nella cornice straordinaria delle montagne del parco Gran Paradiso, una rappresentazione con un piede nella scienza e uno nel divertimento grazie ai personaggi che animano la storia: dagli atomi di idrogeno, agli organismi unicellulari, dai dinosauri ai primati e finalmente lui, l’Uomo padrone del mondo da ben… tre minuti!

Gli spettacoli nel Parco sono tutti gratuiti, quando la loro rappresentazione è in natura si raccomandano abbigliamento e calzature adatte; gli spettacoli si svolgeranno comunque, anche in caso di maltempo, in edifici al coperto.

Per informazioni: 0124.901070

I prossimi spettacoli di Gran Paradiso Dal Vivo: giovedì 11 luglio h20 Castello di Masino: Viaggio di Psiche con OThiasos TeatroNatura; venerdì 12 luglio h21 Ceresole Reale: Miti di Stelle con OThiasos TeatroNatura; sabato 13 luglio h21 Ronco Canavese: Terza lezione di giardinaggio per giardinieri planetari con Teatro e natura di Lorenza Zambon; sabato 20 luglio h21 Noasca: Miti di Stelle con OThiasos TeatroNatura; domenica 21 luglio h15 Valprato Soana Campiglia: Voci nel Bosco con Compagni di Viaggio