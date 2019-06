ROMA (ITALPRESS) – A partire da lunedì 17 per otto settimane, iniziano in Paglia le riperse del nuovo film di Aldo, Giovanni e Giacomo per la regia di Massimo Venier, dal titolo “Odio l’estate”. Accanto al noto trio di attori Lucia Mascino, Carlotta Natoli, Maria Di Biase e le partecipazioni straordinarie di Massimo Ranieri e di Michele Placido.

Scritto e sceneggiato da Davide Lantieri, Michele Pellegrini insieme con il regista Massimo Venier e gli stessi Aldo, Giovanni e Giacomo, il film racconta le regole per una vacanza perfetta: non si parte senza il canotto, non si parte senza il cane, ma soprattutto non si prenota la stessa casa. Aldo Giovanni e Giacomo partono per le vacanze estive, non si conoscono e non potrebbero avere delle famiglie e delle vite più diverse: il precisetto organizzatissimo ma con un’attività in proprio fallimentare, il medico di successo alle prese con un figlio in piena crisi preadolescenziale, l’ipocondriaco nullafacente con un cane di nome Brian e la passione per Massimo Ranieri.

Tre vite lontanissime che si incontrano accidentalmente in una piccola isola della costa italiana: stessa spiaggia, stesso mare, ma soprattutto stessa casa in affitto. Lo scontro è inevitabile e spassosissimo: abitudini diverse, due figli che si innamorano, tre mogli che partono col piede sbagliato ma finiscono per ballare insieme in una sera d’estate e tre nuovi amici alla ricerca di un figlio in fuga. Aldo Giovanni e Giacomo ci raccontano una storia di amicizia e sentimenti come nella loro tradizione cinematografica più amata.

Prodotto Paolo Guerra per Agidi Due (distribuzione Medusa Film) “Odio l’estate”, che sarà girato anche in Lombardia, gode del sostegno logistico di Apulia Film Commission. L’organizzazione generale è affidata al pugliese Francesco lopez.

