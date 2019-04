BERGAMO (ITALPRESS) – Festa all’Atleti Azzurri d’Italia, l’Atalanta è in finale. Applausi a scena aperta del pubblico di Bergamo per la Dea che batte la Fiorentina nel doppio confronto e conquista l’accesso alla finale di Coppa Italia. Il ritorno della semifinale termina 2-1 per i bergamaschi, bravi a imporsi in rimonta grazie alle reti di Ilicic e Gomez dopo il 3-3 del Franchi.

Un successo che carica ancor di più gli uomini di Gasperini, in piena lotta per la Champions e ora finalisti nella coppa nazionale. Avvio di partita shock per la Dea che dopo soli tre minuti si fa trovare scoperta in difesa e concede la rete agli avversari. Splendido filtrante di Chiesa che pesca Muriel in posizione regolare, il colombiano si presenta davanti a Gollini e lo trafigge col mancino per l’1-0. L’Atalanta, colpita a freddo, subisce gli alti ritmi imposti dalla viola che al 5′ sfiora la rete con Chiesa e all’11’ cestina una clamorosa palla gol con Veretout che si fa murare dall’uscita di Gollini.

Ma un’ingenuità di Ceccherini riporta l’incontro in parità. Il difensore affonda il tackle in area su Gomez costringendo l’arbitro a concedere il penalty. Ilicic si presenta sul dischetto: lo sloveno calcia alla sinistra di Lafont che intuisce ma non riesce a respingere il tiro. Quattordici minuti e un gol per parte con la gara che prende una strada favorevole all’Atalanta, impadronitasi del pallino del gioco dopo un inizio insufficiente. Anche in avvio di ripresa la Fiorentina buca la difesa avversaria con l’assist di Muriel per Benassi ma Gollini si supera in uscita. Poi la squadra di Montella esce dalla partita lasciando campo ai padroni di casa.

Al 50′ ci prova Gomez da fuori area, pericolosi anche Zapata e Pasalic ma gli attacchi della Dea vengono respinti efficacemente da Lafont. È proprio il portiere della Viola, però, a regalare il vantaggio agli avversari al 69′ con una respinta da dimenticare sul tiro di Gomez. Un gol che chiude il discorso qualificazione e che demolisce l’entusiasmo degli ospiti.

È l’Atalanta a far festa nella speranza di poter esultare nuovamente il 15 maggio contro la Lazio. Ma ora testa al campionato con il sogno Champions da trasformare in realtà.

