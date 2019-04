LUSERNA SAN GIOVANNI – Nell’ambito della rassegna “MineraLuserna 2019”, patrocinata dalla Città Metropolitana di Torino, l’associazione culturale Sën Gian organizza per sabato 27 aprile alle 18 all’agriturismo “La Coustera” la terza edizione della “LibroCena” sul tema “Meteoriti: messaggere dello spazio”. Durante la serata sarà presentato il catalogo “Le meteoriti del Museo di Mineralogia e Petrografia dell’Università e del Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino”.

La LibroCena abbina la scienza alla gastronomia, la cultura al piacere di stare insieme. La conferenza sulle meteoriti si inserisce nel filone legato alle manifestazioni di “MineraLuserna” che si concluderanno domenica 26 maggio. I relatori della serata saranno il ricercatore universitario Emanuele Costae Vittorio Pane, curatore del Museo Geologico Sperimentale di Giaveno. Il tema è affascinante in quanto lo studio delle meteoriti che cadono sul suolo terrestre fornisce informazioni sulla mineralogia extraterrestre, sull’origine dell’universo e del nostro pianeta. Sempre il 27 aprile l’Associazione Astrofili Urania proporrà alle 21 la consueta serata divulgativa in programma il quarto sabato di ogni mese. La collaborazione tra Sën Gian e Urania proseguirà con una conferenza in programma sabato 25 maggio, che costituirà il preludio alla giornata finale di MineraLuserna.

Per la conferenza del 27 aprile non occorre prenotare e l’ingresso è libero e gratuito. Per la cena è invece richiesta la prenotazionepresso la ferramenta di Michele Malan, in via Ribet 1 angolo via I maggio a Luserna San Giovanni. Il costo della cena è di 15 Euro.

Per ulteriori informazioni: Tullio Parise cellulare 348-0382734, Manuela Campra 348-7933644, ferramenta Malan, via I Maggio 0121-909310, e-mail associazionesengian@gmail.com