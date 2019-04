Roma, 20 apr. (AdnKronos) – Un terremoto di magnitudo 3.1 è stato registrato alle 6:25 nelle Marche dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. La scossa, a una profondità di 23 km, è avvenuta a 2 km da Santa Vittoria in Matenano, in provincia di Fermo. Una ventina di minuti prima un’altra scossa di magnitudo 2.7 è stata registrata in provincia di Macerata.

2019-04-20

07:15