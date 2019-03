BORGARO TORINESE – Sabato 2 marzo le associazioni sono state protagoniste della vita comunitaria. Si è partiti nei locali di via Stura con la bagna cauda a cura del Gruppo Alpini di Borgaro.

Ogni commensale ha pagato un euro a testa per finanziare progetti solidali. La sala congressi dell’hotel Atlantic è stata occupata dall’associazione socio-culturale Sicilia. Qui soci e simpatizzanti si sono ritrovati per ballare e stare assieme in allegria. Parecchie sono state le mascherine di carnevale.

La serata è stata animata dal gruppo di ballerine “De Cuba”. Infine il sottochiesa di via Bertino ha ospitato l’associazione lucani “Orazio Flacco”. La realtà aggregativa ha raccolto 800 euro per il Sea ( Servizio Emergenza Anziani).

I volontari si prestano per il trasporto in ospedale dei cittadini che necessitano di cicli di cura in modo continuativo. La sede si trova in via Santi Cosma e Damiano nei locali adiacenti alla sede locale dell’Asl To4.

I lucani hanno allietato il momento con stuzzichini regionali, balli di gruppo e la lotteria del caciocavallo.