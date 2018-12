Intervenuti i soccorsi sanitari, è stato appurato che la bambina, che aveva la febbre a oltre 40, da giorni non aveva mangiato né bevuto. Trasferita in elicottero all’aeroporto di El Paso, la bimba ha avuto un arresto cardiaco, riporta ancora l’agenzia Usa.La notizia della tragica morte della piccola è destinata ad aumentare le polemiche sulle condizioni di detenzione delle famiglie dei migranti che, secondo le nuove disposizioni dell’amministrazione Trump, vengono fermate e trattenute in custodia dopo aver varcato il confine. Il portavoce dell’agenzia per il confine, porgendo le “più sincere condoglianze” al padre della piccola, ha difeso l’operato degli agenti del Border Patrol che “hanno fatto tutti i possibili passi per salvare la vita della bambina nelle circostanze più avverse”.

Washington, 14 dic. (AdnKronos/Washington Post) – Una bambina di 7 anni del Guatemala è morta per le conseguenze di una grave disidratazione dopo essere stata fermata, insieme al padre e ad altri 160 migranti, dalla polizia di confine nel deserto del New Mexico. Secondo quanto ha reso noto la U.S. Customs and Border Protection, il gruppo di migranti si era consegnato alla pattuglia delle guardie di frontiera verso le 22 del 6 dicembre. Oltre otto ore dopo la piccola ha cominciato ad avere le convulsioni.

Palermo, 14 dic. (AdnKronos) – “Palermo e tutta la Sicilia hanno i numeri per essere punto di riferimento per tutto il Paese”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella partecipando ieri sera al Teatro Massimo, alla cerimonia in vista della conclusione dell’anno da Capitale Italiana della Cultura 2018. Il presidente Mattarella è stato accolto dal sindaco Leoluca Orlando e dal presidente della Regione Nello Musumeci, durante l’incontro in sala Onu a cui sono stati invitati i 55 partner che hanno collaborato alla riuscita di Palermo2018. “La città ha saputo capitalizzare la sfida”, ha continuato il presidente esprimendo apprezzamento per i risultati raggiunti: Palermo registra infatti un +17 per cento di presenze in città e 30 per cento in più di pernottamenti, a conclusione di un anno entusiasmante che l’ha vista protagonista sui giornali e i periodici del mondo (12 mila uscite tra cartacei, periodici, servizi tv e web). Tra gli altri numeri, la città ha accolto oltre 100 mila fedeli per la visita del Papa nello scorso settembre per ricordare padre Pino Puglisi nel venticinquennale dell’uccisione; ha organizzato o ospitato 2500 tra mostre e installazioni, e coinvolto 15 mila artisti, oltre ad essere stata teatro di Manifesta12.

(AdnKronos) – “Vai e disturba, che anche se non vinci non è la fine del mondo”, lo ha lanciato prima dell’ultima esibizione Mara Maionchi, più volte commossa dalle performance dello studente di Portici. E invece Anastasio ha vinto, scaldando il pubblico con i suoi best of: Se piovesse il tuo nome, Generale e The Wall. “Con questa canzone Anastasio mi fai pensare che non sono morta, che sono viva, e che posso fare quello che mi pare”, ha confessato durante la diretta la produttrice discografica. “Com’è successo? Questa cosa mi è sfuggita di mano”, è la prima reazione del rapper dopo la proclamazione, al termine di una serata di grande spettacolo e musica, che ha visto alternarsi sul palco artisti come Marco Mengoni, The Giornalisti, Ghali e i Muse. Unanime il parere dei giudici sul ragazzo: “Mi sento il giudice acquisito di Anastasio e ho sempre sperato di vederlo in finale, perché in questi miei anni di X Factor non c’è mai stato nessuno che sia riuscito a valorizzare così la parola. Ti auguro ogni bene”, le parole di Fedez. ‘La fine del mondo’ “è la canzone dell’edizione, lo dice il palasport, lo dicono le persone e la rabbia con cui la canti”, ha decretato Lodo.

In finale, molto rap e molte lacrime, comprese quelle del conduttore Alessandro Cattelan, toccato dall’eliminazione di Luna, la piccola Dua Lipa dell’edizione 2018, che “rappa come una mitragliatrice e canta come un usignolo”, per usare le parole del suo mentore, Manuel Agnelli, convinto che la sedicenne farà strada perché “non c’è al momento un personaggio femminile in Italia che rispecchi le tue caratteristiche e le tue qualità”. La soprano Naomi, in squadra con Fedez, ha portato come best of le performance dell’edizione che meglio hanno esaltato le sue capacità vocali (Bang Bang, Look at me now e Never Enough) e l’inedito Like the rain, ma si deve accontentare del secondo posto. “Sei una stella e puoi fare qualsiasi cosa”, è l’endorsement per lei di Mara Maionchi.

Niente da fare per Lodo: i suoi Bowland sono stati i primi a essere eliminati, ma il giudice entrato in scena a gara iniziata al posto di Asia Argento si è preso i ringraziamenti e i complimenti di Fedez (“è stato bravo, è subentrato in una situazione difficile”). Il rapper ha colto l’occasione anche per salutare X Factor visto che dal prossimo anno ha deciso di lasciare la ‘sedia’ a qualcun altro per dedicarsi alla musica. La serata in diretta su Sky Uno e in chiaro su Tv8 è iniziata con qualche minuto di raccoglimento in un Forum a luci spente per le sei vittime della tragedia di Corinaldo. La scenografia scelta dal direttore artistico dell’edizione, Simone Ferrari, ha alternato emozionanti esibizioni al lume di candela e danza aerea ad articolate coerografie su un palco sempre in movimento.