TORINO – Ieri, martedì 30 ottobre, presso la Città della Salute, sono stati presentati i nove nuovi Direttori di Struttura complessa , primari ospedalieri ed universitari appena nominati, compresi i nuovi responsabili del 118 e dell’Elisoccorso.







Una vera è propria rivoluzione per un cambio di passo. A presentarli sono stati Silvio Falco, Direttore Generale della Città della Salute di Torino, ed Umberto Ricardi, Direttore della Scuola di Medicina e Chirurgia di Torino.

Si tratta del Professor Carlo Albera, proveniente dal San Luigi di Orbassano, per la Pneumologia universitaria in luogo della professoressa Caterina Bucca; il professor Mario Bo facente funzione per la Geriatria e Malattiemetaboliche dell’osso universitaria in luogo del professor Gian CarloIsaia; il professor Diego Garbossa per la Neurochirurgia universitaria in luogo del professor Alessandro Ducati; il professor Guido Menato, proveniente dal Mauriziano di Torino, per la Ginecologia e Ostetricia 2 universitaria, in luogo della professoressa Tullia Todros.

Il professor Renato Romagnoli per la Chirurgia Generale 2 e Centro Trapianti di fegato universitaria in luogo del professor Mauro Salizzoni; il professor Enrico Ruffini per la Chirurgia toracica universitaria in luogo del professor AlbertoOliaro; il dottor Fabrizio Gennari, proveniente dall’ospedale pediatrico Bambino Gesù IRCCS di Roma per la Chirurgia pediatrica inluogo del dottor Jurgen Schleef; la dottoressa Rita Rossi, proveniente da Teramo in Abruzzo, Direttore del 118 e il dottor Roberto Vacca Direttore dell’Elisoccorso.

