BASKET – Seconda sconfitta stagionale per la Iren FixiTorino, che senza Togliani (e con le rotazioni di conseguenza ridotte all’osso)cade a Venezia contro la corazzata Umana nel primo «Reyer Day» stagionale. Ilfinale di 98-53 è sfacciatamente crudele nei confronti delle pantere, checedono al cospetto di una delle squadre più forti d’Europa.







Il primo quarto si sblocca solo dopo 2’, la prima squadra a segnare è Venezia. Le orogranta trovano subito punti importanti da De pretto, Gulich ed Anderson, Torino al 5’ è già in bonus falli, ma Lawrence tiene in gara le pantere assieme a Reimer, Jasnowska e Milazzo. Al 7’ coach Riga chiama timeout sul 18-11. L’Umana incrementa il vantaggio sfruttando al meglio il gioco a ridosso del ferro ed al 10’ conduce 26-15.

Domina Venezia anche nel secondo quarto, l’apertura vede le padrone di casa ottenere il +15 sul quale arriva il secondo timeout subalpino al 12’ sul 35-20. L’Umana amministra il vantaggio, le biancostellate cercano di accorciare le distanze prettamente dall’arco affidandosi a Lawrence. Liberalotto chiama sospensione al 18’ sul 48-30. Bestagno segna da ogni dove ed all’intervallo lungo le lagunari sono avanti per 52-32.

Al rientro dagli spogliatoi Venezia inizia a dilagare, il vantaggio veneto cresce quasi a dismisura, sul 65-38 del 25’ c’è il timeout torinese. Gorini si scatena ed al 30’ il punteggio in favore delle lagunari è 78-45.

Ultimo quarto in cui Torino fa di tutto per accorciare le distanze, ma le risicatissime rotazioni a disposizione di coach Riga si fanno sentire influendo gravemente sulla fatica e sulla lucidità. Venezia piazza il terzo successo in altrettante partite di campionato battendo la Iren Fixi Torino per 98-53. Nonostante il gap insormontabile sulla carta, il collettivo piemontese ha lottato fino all’ultimo pallone, anche quando ormai il cronometro ed il divario avevano già sentenziato il tutto.

Umana Reyer Venezia – Iren Fixi Pallacanestro Torino 98-53 (26-15, 52-32, 78-45) Umana Reyer Venezia: Anderson 8, Bestagno 20, Carangelo, Gorini 5, Kacerik 6, Crudo 4, De Pretto 9, Steinberga 22, Madera 6, Gulich 18. All.: Liberalotto

Iren Fixi Pallacanestro Torino: Seumo, Jasnowska 6, Milazzo 11, Buffa, Cabrini, Trucco 8, Petrova, Bosio ne, Lawrence 21, Reimer 7. All.: Riga