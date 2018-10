GRAN PIEMONTE – Domani, giovedì 11 ottobre, transiterà il 102^ Gran Piemonte (Racconigi – Stupinigi). I Comuni che verranno “toccati” dalla corsa ciclistica subiranno la modifica della viabilità.

Ecco le modifiche della viabilità da Chivasso a Venaria Reale.

CHIVASSO

L’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati dalle ore 10,00 alle ore 14,00 e comunque fino al passaggio della corsa ciclistica presso: Via Orti ( tutta) – Via Torino (tratto da Via Orti a S.le Torino )- S.le Torino (tratto da Via Torino all’intersezione con la Via Foglizzo )-Via Foglizzo- Via Montanaro (fino al limite di competenza comunale).

L’istituzione in entrambi i sensi di marcia dell’ interdizione al transito veicolare dalle ore 12,30 alle ore 14,00 e comunque fino al passaggio della corsa ciclistica presso: Via Po (tratto da limite di competenza comunale e fino alla Via Orti) –Via Orti (tutta)- Via Torino (tratto da Via Orti a S.le Torino )- S.le Torino (tratto da Via Torino all’intersezione con la Via Foglizzo) -Via Foglizzo- Via Montanaro (fino al limite di competenza comunale).

L’istituzione dalle ore 12,30 alle ore 14,00 delle seguenti modifiche alla ordinaria viabilita’, come di seguito specificato: Tutti i veicoli provenienti dalla Via Platis giunti all’intersezione con la Via Torino , devono svoltare obbligatoriamente a sinistra sulla Via Torino, al fine di raggiungere la Via L.go Piazza D’Armi(segnaletica mobile indicante direzione obbligatoria a sinistra); Tutti i veicoli provenienti dalla Via Platis giunti all’intersezione con la Via Torino , devono dare precedenza ai veicoli transitanti sulla Via Torino stessa; (segnaletica mobile indicante dare precedenza) -inversione del senso di marcia consentito con direzione ovest-est , in Via Torino nel tratto compreso tra la Via Orti (rotatoria esclusa) e la Via L.go Piazza D’Armi; Tutti i veicoli provenienti dalla Via Siccardi giunti all’intersezione con la Via Torino , devono obbligatoriamente proseguire diritto in Via L.go Piazza D’Armi; (segnaletica mobile indicante direzione obbligatoria diritto) – Tutti i veicoli provenienti dalla Via Torino giunti all’intersezione con la Via Siccardi , devono svoltare obbligatoriamente a sinistra in Via L.go Piazza D’Armi; (segnaletica mobile indicante direzione obbligatoria a sinistra); Tutti i veicoli provenienti dalla Via S. Eusebio , giunti all’intersezione con la Via Orti , devono svoltare obbligatoriamente a destra in Via Orti (parte bassa); (segnaletica mobile indicante direzione obbligatoria a destra), al fine di raggiungere la tangenziale ovest di Chivasso.







MONTANARO

Il divieto di transito temporaneo sugli accessi alla S.P 82 dalle ore 13.00 alle ore 14.15 (e comunque fino al transito del FINE CORSA) e precisamente: Via Torino, Strada Pogliani, Strada Vallo, Via Madonna d’Isola, Strada per Foglizzo, Strada vicinale del Broglietto, e delle strade vicinale i poderali.

FOGLIZZO

Dalle 12 alle 14,30 divieto di sosta su ambo i lati in: via Chivasso; via Pr. Tommaso dall’intersezione con via Chivasso all’intersezione con via Roma; via Roma, piazza Martiri della libertà, via Umberto 1 dall’intersezione con via Roma all’intersezione con via Pr. Iolanda, piazzetta f.lli Don Rossio, via pr Iolanda,

Dalle 13,20 alle 14,20 è istituito il divieto di transito in via Roma e in piazza Martiri della Libertà; istituito il senso unico: via Pr. Amedeo con direzione via Olivero; sospesa l’istituzione a senso unico in via Principe Amedeo dal termine della diramazione di via Olivero al numero civico 8 nella direzione indicata.

E istituito il divieto di accesso ai veicoli aventi massa complessiva superiore ai 3,5t in via Regina Margherita, via Vittorio Emanuele e via Pr. Amedeo

SAN GIORGIO CANAVESE

Dalle 13,30 fino a temine evneto divieto transito per tutti i veicoli Sp53 (tratto di competenza territoriale); via Gioannini; via Marconi; via Ivaelli; via Giulio; piazza Vittorio Emanuele ; via Garibaldi sp 52 (tratto di competenza territoriale);

dalle 12 fino al termine divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli per le seguenti vie e piazze via Gioannini; via Marconi (sede stradale); via Ivaelli, via Giulio, piazza Vittorio Emanuele (sede stradale) e via Garibaldi (sede stradale)

AGLIÈ

Sp 52 – Sp 41dir

OZEGNA

via Cavour -sp222

RIVAROLO CANAVESE

Il divieto di circolazione, sosta e fermata per tutte le categorie di veicoli, dalle ore 13,30 alle ore 15,00, in Corso Re Arduino dall’intersezione con la S.p. n. 222 sino al civico 80, ovvero sino al Km. 18+450 della S.p. n. 460, vietando l’immissione, su tutto il percorso della gara ciclistica, dalle strade comunali che affluiscono in esso, e precisamente da: Strada Regione Gave, Strada per Ciconio; Corso Italia, Via Ivrea, Corso Torino, Via Verdi, Via Bonaudi-Frazione Cardine, Via Feletto, Via Vittone, Via Olivetti, Via Panetti, Via Buonarroti, Via Galileo Ferraris, Via G. Galilei-Borgata Vittoria, nonché da tutti gli accessi e diramazioni laterali, strade private non espressamente elencate e passi carrabili.

LOMBARDORE

Dalle ore 12 alle ore 15 il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della carreggiata nelle seguenti strade Sp 460 (via Rivarolo), Sp 267 (via Rivarolo, via Rivarolo Beltrama, via Torino Beltrama e via Torino Poligono); il divieto è esteso a tutte le aree pubbliche e private localizzate in prossimità delle carreggiate interessate dal percorso di gara.

LEINI

La corsa ciclistica si svolgerà lungo con il seguente percorso: proveniendo da Lombardore lungo la SP267 in direzione Torino, percorrerà via Lombardore, viale Europa, via Torino in direzione del Comune di Mappano fino al confine comunale.

Il percorso verrò chiuso alla circolazione veicolare e pedonale dalle ore 14:00 circa fino alle ore 15:30 circa e comunque fino al passaggio della gara; la SP460 vedrà chiusa l’uscita Comune di Leini ubicata lungo la SP267 (via Lombardore, località Cascinotta).

Lungo il percorso, dalle ore 12:00 alle ore 16:00, verrà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata.

Si invitano pertanto i cittadini a seguire percorsi alternativi ed evitare di attraversare il percorso di gara, in quanto non sarà consentito; sarà permesso attraversare (ma non percorrere) il percorso solamente per motivi di urgenza ed esclusivamente fino alle ore 14:30 (tassativamente) in prossimità degli attraversamenti/incroci presidiati dalle Forze di Polizia (Polizia Locale/Carabinieri).

I residenti che dovessero utilizzare il proprio veicolo dovranno necessariamente provvedere a posizionare il medesimo fuori dal percorso di gara.









BUS URBANO GTT

A seguito dello svolgimento della corsa ciclistica “Giro del Piemonte” saranno temporaneamente chiuse al traffico numerose strade nei comuni di Leinì, Mappano, Borgaro, Venaria, Collegno, Pianezza, Alpignano, Rivoli, Rivalta, Orbassano, Volvera, None, Beinasco e Nichelino. Saranno perciò deviate le linee: 5, 11, 17, 32, 36, 41, 43, 46, 48, 59, 69, 72, 72b, CP1, VE1, 2 urbana di Rivalta.

Linea 5. Dalle 15.00 alle 16.00. Direzione Orbassano: inversione di marcia in strada Torino all’altezza di via Dolci (Beinasco), strada Torino (capolinea provvisorio alla 1° fermata). Direzione Torino: dal capolinea provvisorio di strada Torino segue percorso normale.

Linea 11. Dalle 14.30 alle 15.30. Direzione Venaria: inversione di marcia in via Di Vittorio all’altezza di via San Marchese (Venaria), via Di Vittorio (capolinea provvisorio alla 1° fermata). Direzione Torino: dal capolinea provvisorio di via Di Vittorio segue percorso normale.

Linea 17. Dalle 15.00 alle 16.00. Direzione Rivoli: da corso Francia deviata in corso Togliatti (Collegno), inversione di marcia all’altezza di via Papa Giovanni XXIII, corso Togliatti (capolinea provvisorio alla 1° fermata). Direzione Torino: dal capolinea provvisorio di corso Togliatti prosegue per corso Francia, percorso normale.

Linea 32. Dalle 14.45 alle 15.45. Direzione Alpignano: inversione di marcia in via Piave all’altezza di via Torino (Pianezza), via Piave (capolinea provvisorio alla 1° fermata). Direzione Torino: dal capolinea provvisorio di marcia in via Piave segue percorso normale.

Linea 36. Dalle 15.00 alle 16.00. Direzione Rivoli: da corso Francia deviata in corso Togliatti (Collegno), inversione di marcia all’altezza di via Papa Giovanni XXIII, corso Togliatti (capolinea provvisorio alla 1° fermata). Direzione Torino: dal capolinea provvisorio di corso Togliatti prosegue per corso Francia, percorso normale.

Linea 41. Dalle 6.00 alle 15.30 e dalle 16.30 a fine servizio. Direzione Borgaretto: da viale Torino deviata per la nuova viabilità nei pressi dell’ingresso della tangenziale in direzione Beinasco-Borgaretto, via Rondò Bernardo, via Gorizia, via della Libertà, piazza Kennedy, percorso normale. Direzione Torino: da via Rondò Bernardo prosegue in direzione di Torino Tangenziale, viale Torino, corso Unione Sovietica, percorso normale. Inoltre, dalle 15.30 alle 16.30. Direzione Borgaretto: limitata in corso Unione Sovietica all’altezza della Tangenziale (capolinea provvisorio alla prima fermata dopo l’inversione di marcia). Direzione Torino: dal capolinea provvisorio di corso Unione Sovietica segue percorso normale.

Linea 43. Dalle 15.15 alle 15.45. Direzione Rivalta: limitata presso Ospedale San Luigi (capolinea provvisorio). Direzione Torino: dal capolinea provvisorio presso l’Ospedale San Luigi segue percorso normale.

Linea 46. Dalle 13.30 alle 15.30. Direzione Leinì: inversione di marcia in via Rivarolo (Mappano) all’altezza di SP11, via Rivarolo (capolinea provvisorio alla prima fermata). Direzione Torino: dal capolinea provvisorio di via Rivarolo prosegue per strada Cuorgnè, percorso normale.

Linea 48: Dalle 15.30 alle 16.15. Servizio sospeso.

Linea 59. Dalle 14.45 alle 15.15. Direzione Druento: limitata in piazzale Vallette (capolinea provvisorio). Direzione Torino: dal capolinea provvisorio di piazzale Vallette segue percorso normale.

Linea 69. Dalle 14.30 alle 15.15. Direzione Borgaro: inversione di marcia in SP Torino -Lanzo all’altezza di via America, SP Torino -Lanzo (capolinea provvisorio alla prima fermata). Direzione Torino: dal capolinea provvisorio di SP Torino-Lanzo segue percorso normale.

Linee 72-72b. Dalle 14.45 alle 15.15. Direzione Venaria: inversione di marcia in corso Garibaldi all’altezza di via Iseppon, corso Garibaldi (capolinea provvisorio alla prima fermata). Direzione Torino: dal capolinea provvisorio di corso Garibaldi segue percorso normale.

Linea CP1. Dalle 14.45 alle 15.30. Direzione Pianezza: inversione di marcia in via Piave (Pianezza) all’altezza di via Torino (capolinea provvisorio alla prima fermata). Direzione Collegno: dal capolinea provvisorio di via Piave segue percorso normale.

Linea VE1. Dalle 14.45 alle 15.15. Direzione Venaria: da strada Altessano angolo via Druento deviata in corso Garibaldi (Venaria), inversione di marcia all’altezza di via Iseppon, corso Garibaldi (capolinea provvisorio alla prima fermata). Direzione Torino: dal capolinea provvisorio di corso Garibaldi prosegue per strada Altessano, percorso normale.

Linea 2 urbana di Rivalta. Dalle 14.30 alle 15.30. Servizio sospeso.

BORGARO TORINESE

L’arrivo dei corridori nel territorio di Borgaro è previsto verso le ore 14.54-15.10 arrivando dal comune di Mappano, percorrendo Via Mappano, Via Santa Cristina, Via Gramsci, Via Italia, SP 501 dir per proseguire in direzione Venaria. Per garantire lo svolgimento della manifestazione tutto il percorso di gara verrà chiuso alla circolazione con l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata. In particolare il divieto di sosta con rimozione forzata sarà previsto in Via Gramsci (da Via Don Milani a Via Settimo), Via Italia (viale), Via Italia (controviale da Via Francia a Via Settimo) con orario 10-16 per garantire lo sgombero del percorso prima del passaggio della gara. La chiusura al traffico invece verrà effettuata il tempo strettamente necessario al passaggio della gara indicativamente dalle ore 14.30. Durante la chiusura alla circolazione del percorso di gara, non potendo consentire neanche l’attraversamento, sarà possibile utilizzare come percorso alternativo per andare nella parte opposta del territorio il raccordo autostradale Torino-Caselle (RA10)

VENARIA REALE

Percorso in città: via Cavallo, corso Garibaldi (direzione sud), via Iseppon, corso Papa Giovanni XXIII (lato numeri dispari), corso Matteotti (lato numeri pari), via Primo Barbi Cinti, corso Machiavelli (dall’intersezione con via Barbi Cinti fino al confine con il Comune di Collegno)

Chiusura al transito veicolare e il divieto di sosta con rimozione forzata:

a partire dalle ore 14,30 di giovedì 11 ottobre 2018 fino a termine manifestazione è istituito il divieto di transito sul suddetto percorso. Pertanto sarà interdetto l’uso dei passi carrai autorizzati e da ogni altro accesso privato, posti sul suddetto percorso.

dalle ore 10,00 di giovedì 11 ottobre 2018 a termine manifestazione è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata lungo il suddetto percorso, valido per tutte le categorie di veicoli.