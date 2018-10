RALLY – rimane identico a quello della scorsa stagione. Il Rally di Castiglione conserva quasi intatte le caratteristiche che hanno contribuito al successo della prima edizione. Sarà anche quest’anno un Rally Day con tre prove da ripetere.





Non dovrebbero esserci grandi stravolgimenti nemmeno nel percorso ricavato fra le colline del torinese. Castiglione rimane ovviamente il punto nevralgico con la pedana di partenza e arrivo e le verifiche sportive mentre le tecniche saranno organizzate a Settimo Torinese in Piazzale Freidano. Le iscrizioni apriranno il 25 Ottobre per chiudersi il 16 Novembre. Lo shake down verrà disputato nei pressi di Monteu Roero.

La gara scatterà ufficialmente Sabato 24 Novembre con le verifiche tecniche alle quale verrà data la precedenza ai partecipanti allo shake Down. Il via della gara la Domenica alle 9.01 da Via Don Brovero a Castiglione. Riordini e Parchi assistenza a Settimo Torinese rispettivamente in Piazza Vittorio Veneto e Piazzale Freidano. L’arrivo e la premiazione sempre a Castiglione alle 15.21. Lo scorso anno il Rally di Castiglione fu vinto da Kim Daldini e Daniele Rocca a bordo di una Renault Clio. In secondo posizione conclusero Damiano Chiesa e Camilla Gallese su una Clio Super 1.6 mentre terzi furono Andrea Spataro e Pietro D’Agostino anche loro su una Renault R3c.