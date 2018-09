TORINO – Un riconoscimento speciale ad Antonio Boccuzzi è stato consegnato ieri, giovedì 6 settembre, nell’ambito del convegno “Incontriamoci 2018”, che si tiene dal 6 al al 8 settembre a Rieti.





Il premio internazionale di solidarietà “Nel Fuoco” è stato consegnato dall’Associazione Santa Barbara nel Mondo rappresentata dal presidente Pino Strinati all’ex deputato che ha dedicato il riconoscimento ai suoi colleghi Antonio, Angelo, Roberto, Bruno, Rocco, Rosario e Giuseppe che hanno perso la vita in quel tragico rogo e a tutti coloro che ancora oggi perdono la vita lavorando.

L’Associazione Santa Barbara nel mondo,opera dal 1999 con l’ obiettivo di farsi portavoce in tutto il mondo dei valori della Costituzione Italiana, dell’impegno civile, della giustizia e solidarietà, della convivenza democratica e della legalità: “In questi venti anni con la UIL abbiamo realizzato diversi eventi, come quello della tragedia Thyssenkrupp – commenta Strinati – Noi e la UIL quest’anno abbiamo deciso di sancire la collaborazione con un gemellaggio” . Gemellaggio che nasce grazie all’intercessione della Santa, Patrona di Rieti, e protettrice dei lavoratori, nello specifico dei chimici, vigili del fuoco, marinai e artificieri.

Mera soddisfazione per Boccuzzi: “Sono emozionatissimo e grato per questo riconoscimento che condivido coi familiari dei miei colleghi e per quanto riguarda l’inchiesta ribadisco che continuiamo a batterci perché la sentenza venga applicata anche per i due tedeschi che oggi, a due anni di distanza dalla sentenza di Cassazione, sono ancora nel loro Paese senza aver scontato un giorno di pena. L’ennesimo schiaffo al nostro Paese”.

Al convegno sono intervenuti l’.On. Claudio Di Berardino assessore Regione Lazio, Monsignor Domenico Pompili Vescovo di Rieti, Antonio Cicchetti sindaco di Rieti, Rocco Palombella segretario UIL Metalmeccanici, Pierpaolo Bombardieri segretario organizzativo UIL, Giuseppe Geraci figlio di Domenico, sindacalista UIL morto per mano della mafia nel 1998.