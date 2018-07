CASTELLAMONTE – La 58esima Mostra della Ceramica di Castellamonte, edizione 2018, sarà inaugurata il 18 agosto, alle 16,30, e terminerà il 2 settembre.

Per la pluridecennale e sempre puntuale esposizione, l’Amministrazione comunale, rappresentata dal Sindaco Pasquale Mazza e dal Consigliere delegato alla cultura Claudio Bethaz, il curatore Giuseppe Bertero, già responsabile della precedente mostra del 2017, insieme ai ceramisti di Castellamonte hanno stabilito di bandire un concorso indirizzato ai cultori della materia. Una nuova proposta intesa ad allargare gli orizzonti sulla contemporaneità dell’arte ceramica.

Obiettivo degli organizzatori è accogliere e consentire ad un nutrito numero di artisti italiani e stranieri di potere mostrare la loro creatività sulla ribalta del prestigioso palcoscenico della Mostra di Castellamonte; di interpretare un’arte tanto antica quanto moderna e sempre attraente per la qualità delle sue forme, colori, dimensioni tecnologie innovative e non per ultimo, di favorire il dialogo fra artisti di differente ispirazione.

Il concorso dal titolo” Ceramics in love…”, ha raccolto un enorme successo. Le adesioni sono state 130 e le opere presentate 150. Saranno esposte, nei locali storici di Palazzo Botton e al Centro Congressi Martinetti. Durante la mostra saranno presenti le realtà locali con le numerose botteghe d’arte fino alle stranianti e seducenti “ceramiche da indossare”, a cura del CNA. Anche per l’edizione di quest’anno sono confermati i punti espositivi pubblici che da sempre accompagnano il percorso ufficiale della mostra: Palazzo Botton, Centro Congressi Martinetti, Liceo Artistico Statale “Felice Faccio”, e quelli privati come luogo di confronto e di dialogo fra artisti e cultori dell’ arte ceramica, quali il “Cantiere delle Arti”, la ditta “La Castellamonte”, la “Casa Museo Allaria”, le “Fornaci Museo Pagliero”, le “ Ceramiche Castellamonte” di Elisa Giampietro, le “ Ceramiche Camerlo”, le “Ceramiche Grandinetti”, la bottega d’arte di Rosa Maria Teresa. È possibile visitare, altresì, la ditta “La Castellamonte”.

Partner ufficiale della manifestazione è il Liceo Artistico Statale “Felice Faccio”.





Il liceo è stato diretto da artisti di chiara fama quali: Enrico Carmassi, che ne ha promosso la ricostruzione post-bellica e il potenziamento formativo dal 1944 al 1967.

Alfeo Ciolli, pittore e scultore, che ha incrementato la valorizzazione della metodologia progettuale. Altresì ha fatto Giuseppe Bertero, scenografo, che ha reso possibile l’apertura di una nuova sezione dedicata a “Moda e Costume”, il cui piano di studi ha anticipato il progetto di riforma dei Licei anche ad indirizzo artistico.

Poi per vent’anni è stato diretto dal prof. Ennio Rutigliano. Attualmente il Liceo è diretto dall’Architetto prof. Antonio Balestra.

Con Il progetto didattico dell’indirizzo “Design Ceramica” il liceo si affianca creativamente al programma della Mostra con un autonomo percorso di studio che individua nella cultura del progetto e nella sua messa in pratica il suo obiettivo finale.

Accanto all’attenzione per la tradizione, viene coltivata la conoscenza dei materiali e delle tecniche, vengono sperimentate nuove forme espressive con particolare attenzione al linguaggio 3D sia nel momento della la fase progettuale che in quella pratica.

L’inaugurazione è per Sabato 18 luglio alle 16,30, in Piazza Vittorio Veneto con buffet di prodotti locali e la serata sarà allietata da un concerto presso la Rotonda Antonelliana.

Gli orari della mostra sono i seguenti: dal lunedì al venerdì ore 17, 00 – 21,00; sabato e domenica dalle ore 10,00 alle 21,00. Ingresso libero.

MANIFESTAZIONI COLLATERALI ALLA MOSTRA 2018

Come per la precedente edizione, nei giorni prefestivi e festivi, è prevista una navetta per un sopralluogo ai suggestivi “castelletti”, da dove si ricava la famosa argilla rossa di Castellamonte.

Ad arricchire la rassegna ceramica sono da segnalare le molteplici iniziative che le associazioni locali offrono per far vivere al meglio l’evento mostra e per valorizzare la tradizione secolare della terra rossa castellamontese.

Sono 15 gli appuntamenti, che si avvicendano dal 18 agosto al 2 settembre 2018, fra spettacoli, conferenze, proiezioni e concerti, organizzati in collaborazione con l’Associazione Turistica Pro Loco, l’Associazione Arte e Commercio e l’Associazione LA Rotonda.

Il ricco programma nasce dalla sinergia delle associazioni che coinvolgono i cittadini in tutti i luoghi su cui è distribuito l’appuntamento più atteso e prestigioso dell’anno.

Nelle diverse serate si alterneranno spettacoli teatrali, presentazione di libri e concerti di musica rock. Non mancherà la Festa della birra che allieterà con brio e coinvolgimento collettivo tutti i partecipanti.

Anche quest’anno la mostra chiuderà i battenti con un concerto serale per pianoforte con Alessandra Rosso.