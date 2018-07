VIABILITÀ – Scoprire tre vallate delle Alpi Occidentali in sella, utilizzando al meglio le opportunità offerte dalle giornate in cui molte strade di alta quota sono chiuse al traffico motorizzato.

Ora è possibile, perché, grazie all’azione di coordinamento dell’ATL “Turismo Torino e provincia”, dei Comuni e dei Consorzi turistici interessati, è disponibile il pacchetto turistico “Alpi Road Bike Resort Summer 2018”, per pedalare senza rischi e respirando l’aria pura delle montagne torinesi nei mesi di luglio e agosto. Il progetto, patrocinato dalla Città Metropolitana di Torino, valorizza il patrimonio di strade e salite che dalle valli di Susa, di Lanzo e Chisone conducono ad alcune delle più affascinati scalate del Piemonte, le vette raggiunte dal Giro d’Italia e dal Tour de France. Il tutto accompagnato da incantevoli panorami di alta montagna, parchi, buon cibo e servizi dedicati.

EVENTI PER METTERSI ALLA PROVA

Gli appassionati delle corse ciclistiche amatoriali hanno in agenda alcuni appuntamenti da non perdere. La Gran Fondo Sestriere-Colle delle Finestre-Sestriere (www.granfondosestriere.it) è in programma domenica 22 luglio. Per consentire il passaggio dei corridori, alcune strade che collegano le località turistiche della Vl Chisone e della Valle di Susa saranno temporaneamente chiuse in entrambi i sensi di marcia ai sensi di un decreto prefettizio. La Strada Provinciale 23 del Sestriere sarà chiusa per circa un’ora tra Pourrieres di Usseaux e Sestriere nel periodo compreso tra le 11,30 e 13,30. Gli orari sono da ritenersi indicativi e potrebbero essere anticipati o posticipati secondo la media oraria di corsa. A Sestriere e a Cesana Torinese la Provinciale 23 sarà già chiusa in mattinata, tra le 9,20 e le 10 per una durata di 15 minuti. La chiusura pomeridiana è prevista tra le 12,15 e le 14,30 per una durata di circa 75 minuti. La Provinciale 215 del Sestriere sarà chiusa tra le 12,15 e le 14,30 per una durata di circa 75 minuti. Ovviamente è prevista una chiusura temporanea della Provinciale 215 anche nel territorio del Comune di Sauze di Cesana, indicativamente tra le 12,15 e le 14,30 per una durata di 75 minuti.

Agosto sarà invece il mese dedicato alla “Sfida al Campione”, con un trittico di cronoscalate. Si inizia sabato 4 agosto con la Usseaux-Colle delle Finestre (10,5km, 880 metri di dislivello, pendenza media dell’8%), in cui il tempo da battere è 33’,27’”, fatto segnare da Fabio Felline. Giovedì 9 agosto sarà la volta della Novalesa-Moncenisio (6,7km, 670 metri di dislivello, pendenza media del 10%), con il crono di riferimento di 21’,13” appartenente a Diego Rosa. La Cesana Torinese-Sestriere di venerdì 17 agosto è lunga 12,5km, con 708 metri di dislivello e pendenza media del 5,5%. Il tempo da battere è il 29’,53” fatto segnare in allenamento da Fabio Aru.





LE CHIUSURE AL TRAFFICO MOTORIZZATO DELLE STRADE DI ALTA QUOTA IN LUGLIO E AGOSTO

Oulx-Cotolivier (11,8 km – 960 metri di dislivello) il martedì dalle 9 alle 12.30

Novalesa-Moncenisio (lunghezza 6,7 km – dislivello 670 metri) il giovedì dalle 9 alle 12

Rubiana strada Pascaletto-Colle del Lys (5,8 km – dislivello 642) il giovedì dalle 9 alle 12

Colle del Lys-Lunella (sterrato 4,8 km – dislivello 284) il giovedì dalle 9 alle 12

Strada per Richiaglio (Viù)-Richiaglio-Bertesseno (misto 13 km – dislivello 358) il giovedì dalle 9 alle 12

Margone-Malciaussia-Strada Provinciale 32 della Valle di Viù (5,8 km – dislivello 568) giovedì 19 e giovedì 26 luglio, giovedì 6 e giovedì 13 settembre, dalle 11,.30 alle 15,30

Strada Provinciale 173 del Colle dell’Assietta Sestriere-Col Basset-Pian dell’Alpe di Usseaux (sterrato 32,8km – dislivello 1786) il mercoledì e il sabato dalle 9 alle 17

Sant’Antonio-Colle Colombardo (sterrato 6,2km – dislivello 676) il sabato dalle 9 alle 13.

LE GRANDI SALITE

Bardonecchia-Jafferau (7,8 km, dislivello 746 metri)

Susa-Colle del Moncenisio (30,5 km, dislivello 2018)

Oulx-Colle del Monginevro (20 km, dislivello 1034)

Cesana-Sestriere Colle sulla Strada Provinciale 215 (13,4 km, dislivello 744)

Perosa Argentina-Sestriere Colle (37,5 km, dislivello 1870)

Bardonecchia-Colle della Scala (11,7 km, dislivello 645)

Pourrieres di Usseaux-Colle delle Finestre (11,2 km, dislivello 758)

Meana-Colle delle Finestre (18,5 km, dislivello 1684)